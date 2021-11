Stella Mendaño, zarateña primera candidata a diputada provincial de «Vamos con Vos» y sus propuestas

La ex concejal, Stella Mendaño, es una de las dos únicas mujeres que ocupa una banca como candidata a diputada provincial por la Segunda Sección Electoral, con serias chances de ingresar a la legislatura ya que se ubica en primer lugar en la lista de “Vamos Con Vos”, de Florencio Randazzo.

Desde principios de año viene recorriendo muchas localidades de la provincia, incluso mucho antes de ser candidata, recogiendo las demandas de la ciudadanía.

TEMAS QUE PREOCUPAN A LA GENTE

“Hoy la gente no está preocupada por la pandemia sino por otros temas de fondo que aún no se discuten y que nosotros sí queremos discutir en la Legislatura provincial. Uno de ellos es el desempleo, la falta de infraestructura en los colegios, la poca conexión que encontramos en el transporte público de pasajeros para la misma sección electoral, por ejemplo una persona que vive en San Antonio de Areco no tiene forma de llegar a Buenos Aires sino va primero a Pilar a tomar otro medio de transporte; o de Zárate a Pilar sin tener que pasar por Luján o Escobar. Tenemos serios problemas de infraestructura en Salud, ya que los hospitales que no tienen complejidad y no hay pediatras en muchos pueblos chicos del norte de la provincia, por ejemplo. Tampoco tenemos oferta en planes de vivienda y hay mucha preocupación en materia medioambiental por la contaminación del agua con glifosato. Estos serán todos temas que sí tocaremos en la legislatura, como así también la creación de una fiscalía de Delitos Ambientales por incendios en la isla, por ejemplo en San Nicolás la mayoría de las 800 hectáreas que se quemaron son propiedad de los Passaglia, la familia que gobierna la Comuna, y esto es muy grave pero nadie hace nada”, reflexionó Mendaño.

VIOLENCIA DE GENERO Y ADICCIONES

En este sentido, avanzó sobre temas importantes de su agenda, “vamos a proponer la construcción de albergues para mujeres que denuncien violencia de Género. Hoy en día la provincia no dispone de lugares de este tipo y nada de lo que dice la ley se cumple, y por otro lado tampoco nadie se ocupa. Otro tema pendiente de la provincia son los centros de tratamiento y contención de las adicciones. Los CPA no se reconvirtieron y hoy no existe ningún centro de estas características en la provincia”, denunció la candidata a diputada provincial.

INSEGURIDAD Y EMPLEO

Otra de las demandas que le trasladan los bonaerenses es la inseguridad; “la idea es contar con mayor cantidad de policías en el corto plazo pero también el Estado debe tener un plan para acompañar a muchas familias en situación de vulnerabilidad desde el jardín y la escuela. Contener y atender a estas personas porque siempre vemos que la delincuencia tiene una misma raíz; si un chico sale a cartonear le dan 300 pesos y al llegar al barrio se encuentra con la oferta de un dealer de drogas de 2 mil pesos. Entonces este pibe agarra la oferta y luego también comienza a consumir, entonces empieza a deber plata y así se inicia en un espiral descendente hacia la delincuencia y la adicción. Vamos a discutir este tema y, a la par, el empleo. Florencio Randazzo tiene un programa para convertir los planes sociales en trabajo, que toda esta gente pueda ser contratada por las Pymes y tomar el dinero de los planes como parte de pago, y que sólo el Estado abone las cargas sociales. Vamos a legislar sobre esto y sobre la posibilidad de otorgarle beneficios a las empresas que contratan gente, promoviendo un plan nacional de capacitación en oficios. En definitiva, nosotros tenemos muchos proyectos para resolverle la vida a la gente. La política debe tener como norte resolverle la vida a la gente y no al revés como ocurre hoy en día”, comentó la candidata a legisladora provincial.

PEDIDO A LOS ELECTORES

En este sentido, Mendaño pidió a todos los electores a acercarse a las urnas este domingo para votar a la lista que encabeza Florencio Randazzo como candidato a legislador nacional y apoyar a su lista para ser diputada provincial y a la lista encabezada por Zulma De Angelis, como concejal. Y solicitó a todas las personas interesadas en ser fiscales que se acerquen a Julio A. Costa 750 o a Lavalle esquina Larrea.

PROYECTOS PARA ZARATE

“Sobre Zárate, en particular, vamos a trabajar en la instalación de un hospital de alta complejidad para que todos los partidos de la zona puedan verse beneficiados. Otro proyecto que vamos a promover inmediatamente, y como dijimos antes, es la instalación de un centro de tratamiento de las adicciones público y gratuito”, anunció.

CRITICAS AL FDT Y JUNTOS

“Ya sabemos que el Frente de Todos y Juntos negocian los proyectos de ley que interesan a uno o a otros, y que entre ellos arreglan todo. Por eso es necesario que en la legislatura estén todas las fuerzas representadas, y nosotros proponemos transparencia y honestidad, tal como la viene expresando Florencio Randazzo”, concluyó.

Stella Mendaño, Florencio Randazzo y Zulma De Angelis.

