Zarateños en los Juegos Bonaerense 2021

La Delegación de Zárate participó de los Juegos Bonaerenses 2021 en la ciudad de Mar del Plata, logrando el destacado 16º lugar del medallero entre los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires que participaron de esta nueva edición.

En total, los deportistas zarateños que representaron a la ciudad en la final en Mar del Plata, obtuvieron 6 medallas de oro, 3 de plata y 4 de bronce.

Las seis medallas de oro conseguidas, fueron gracias a la excelente performance en Beach Vóley de la categoría Sub 14 Femenino de Bianca Turcitu y Hanna Bentancur. Remo fue la otra disciplina que se llevó gran parte de estos logros, de la mano de: Matilde Juárez en la categoría Junior Oficial Femenino; Maitena Pay en Sub 14 Promocional Femenino; Marcos Rojas en Junior Oficial Masculino; Susana Álvarez en Menor Oficial Femenino; Francisco Pagnanelli por Sub 14 Promocional Masculino; y Francisco Moreira en Sub 16 Promocional Masculino.

Por otra parte, las tres medallas de plata llegaron con: María Mercedes Mc Nally en Acuatlón categoría Sub 16 Femenino; Sofía Velázquez en Sub 16 Promocional Femenino de Remo; y Julián Zárate en Sub 16 Promocional Masculino de Remo.

Y las cuatro medallas de bronce fueron logradas por: Jessica Bravo Copacaba con Tenis de mesa Universitario Femenino; Agustina Orsini en Junior Oficial Femenino de Remo; y las restantes medallas por la selección de Básquet Sub 17 Masculino a cargo de: Bautista Cosso, Mateo Sacco, Franco Bonelli, Tomas Franco, Theo Criado, Facundo Dovale, Santiago Pattini, Lorenzo Pacheco, Agustín Berón y Gino Sciamanna.

