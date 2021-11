Matzkin: “Desde que nacimos nosotros construimos para gobernar Zárate”

Alrededor de un televisor y con un aplauso cerrado recibieron los resultados los militantes de Juntos en la noche de ayer, minutos después de las 21 horas cuando la página oficial de las elecciones legislativas comenzó a mostrar los primeros guarismos.

Mientras en los canales televisivos comenzaban a compartir los resultados, Marcelo Matzkin, el ganador de la jornada se reunía junto a otros dirigentes del espacios atento a cómo avanzaban los cómputos; cuando los números comenzaron a mostrar una tendencia clara, el candidato a concejal brindó unas palabras a los presentes en las que agradeció el acompañamiento y nombró a quienes cumplieron un rol determinante en la construcción del espacio político a nivel local.

“Estamos muy contentos con la elección, hemos trabajado muchísimo para llevar nuestras ideas al vecino. Nos ha dado apoyo en las PASO y lo ratificamos ahora. Tuvimos mas votos, fue una elección donde ya teníamos un competidor que competía por los puntos. Supimos defender nuestro mensaje y nuestros ideales”, dijo Matzkin ante la prensa y agregó: “Vamos a tener un Concejo Deliberante que nos va a obligar a dialogar a todos”.

Minutos antes, el concejal electo recibió el llamado de Aldo Morino, de Leandro Matilla y del intendente Osvaldo Cáffaro quienes lo felicitaron por la victoria.

“La sociedad está esperando que ahora la política resuelva los problemas. La elección pasó y ahora hay una nueva conformación del Concejo Deliberante que por algo es así. Es la primera vez desde que gobierna el intendente Cáffaro que se pelea entre dos partidos y el signo que no es oficialista gana con la contundencia que ganamos nosotros. De diez concejales tener seis en esa elección es tremendo a nivel democrático y eso nos da una responsabilidad mucho más grande”, afirmó.

En esa línea, agregó que el nuevo escenario que se planteará en el recinto deberá ser en torno al diálogo: “Hasta ahora como tuvimos un municipio que siempre tuvo mayoría, no quiso escuchar la voz de 8 concejales de 20. Bueno ahora tenemos 10 concejales y vamos a hacer respetar eso”.

En un mensaje a los vecinos, Matzkin expresó: “Al vecino le decimos gracias, hemos recorrido todo Zárate. El vecino siempre nos recibió muy bien, estando a favor o no, pero siempre marcando el rumbo de que hay que hablar, que hay que discutir ideas”.

Por último, aunque aún falten dos años para una nueva contienda electoral, Matzkin se animó a hablar del 2023 y señaló: “Desde que nacimos nosotros construimos para gobernar Zárate. No pudimos en el 2019, vamos por el 2023. Tenemos una sola misión, no venimos a ser solamente concejales, venimos a solucionar los problemas de la gente y para eso tenemos que ser municipio”.

Alejandro Cracco, Alejandra Lozano, Marcelo Matzkin, Victoria Semería y Stefanía Rodríguez, concejales electos.

