Concejo Deliberante: los que entran y los que se van

Se inicia un nuevo período en el Concejo Deliberante de Zárate.

Las elecciones legislativas, o de medio término como se denominan a las del pasado domingo, sirven para reorganizar las cámaras legislativas nacionales, provinciales y municipales. En lo local, el órgano legislativo es el Concejo Deliberante, que cuenta con 20 concejales pero que se renueva de a mitades, parcialmente. Con lo cual hubo diez bancas en juego en las pasadas elecciones.

De manera general, el bloque opositor de Juntos puso cuatro bancas en disputa cuyos mandatos finalizan el 10 de diciembre: Marcelo Matzkin, Julián Guelvenzú, María Elena Gallea e Irene Guehnneuf.

En el caso del Frente de Todos, fueron seis los lugares que buscaba mantener, ya que vencen los mandatos de Ana Laura Allemann, Néstor Gerlo, Vanesa Palermo, María Haydée Romero, Alberto Bugatto y Gustavo Morán.

En cuanto a los números generales, Juntos le “quitó” dos concejales al Frente de Todos y por ello quedó la paridad en el Concejo Deliberante, 10 concejales de cada bloque.

El propio ex presidente del Concejo Deliberante y actual concejal electo, Aldo Morino, reflexionó el domingo tras el resultado de las elecciones que ante la paridad de 10 concejales del oficialismo y 10 concejales de la oposición será un trabajo de “diálogo y consenso” para votar las normativas locales.

En el caso de quien ejercerá la presidencia del cuerpo, Morino volvió a decir que será tema de diálogo en el momento oportuno ya que no hay un reglamento que disponga quien gana las elecciones se queda con la presidencia. La clave, con diez concejales de cada lado, es determinar si la oposición puede imponer un presidente de Juntos, dado que la Ley Orgánica de las Municipalidades plantea que ante un empate de concejales, como se podría llegar a dar diez a diez, define el voto “doble” del presidente del cuerpo.

LAS BANCAS DE CADA ESPACIO POLITICO

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio están conformados por agrupaciones políticas heterogéneas que deberán, de aquí al 10 de diciembre, juntarse para consensuar criterios políticos de cara a la actividad legislativa.

Por lo tanto, una segunda línea de análisis que se desprende es a qué sector le corresponde cada banca.

En el caso de Juntos ingresarán 6 concejales: Marcelo Matzkin (Pro); Alejandra Lozano (Pro); Alejandro Cracco (Pro); Victoria Semería Olmos (Pro); Norberto Toncovich (Ucr) y Stefanía Rodríguez Schatz (Pro). Serán cinco lugares del “riñón político” del equipo de Matzkin y uno solo del radicalismo.

En este caso, y continuando con el análisis de las bancas propias de cada espacio político dentro del frente, el radicalismo perdió una banca, ya que vencen las de María Elena Gallea e Irene Guehnneuf y sólo pudo ingresar a Toncovich.

Y en cuanto al Pro, también se vencían dos, la de Marcelo Matzkin que logró renovar y la de Julián Guelvenzú. En este caso, puso dos bancas en juego y terminó sumando otras cinco.

Respecto al Frente de Todos, el partido del intendente Cáffaro, Nuevo Zárate, puso en juego tres bancas: Ana Laura Allemann, Néstor Gerlo y Vanesa Palermo. Finalmente logró renovar Vanesa Palermo y Nuevo Zárate pudo ingresar un sólo concejal del espacio, Aldo Morino.

En tanto el Partido Justicialista, que vota como un interbloque con Nuevo Zárate, también buscaba renovar dos de sus bancas, ya que se vencen los mandatos de María Haydée Romero y Alberto Bugatto. En este caso logró retenerlas ya que ingresaron Leandro Matilla y Mónica Cabeza (PJ). Y queda una tercera banca que se vence el 10 de diciembre, la de Gustavo Morán, referenciado en el massismo. En este caso, el espacio de Sergio Massa perdió ante el armado de la lista del Frente de Todos porque no logró incluir referentes de tal espacio a nivel local.

Lo que se desprende de tal análisis es que muchos de estos espacios confluyen en el Frente de Todos pero tienen distintos referentes políticos, con quienes también habrá una negociación hacia el interior de cada frente.

Conformación del nuevo HCD

El Frente de Todos quedará conformado por Olga Cerato, Tania Caputo, Cristina Anfolisi, Mauricio Gonzalez, Javier Yagode, Aldo Morino, Vanesa Palermo, Mariana Conturbi, Leandro Matilla y Mónica Cabeza.

En el caso de Juntos, el bloque quedará compuesto por Walter Unrein, Lorena Bustos, Natalia Blanco, Marcelo Pastore, Marcelo Matzkin, Alejandra Lozano, Alejandro Cracco, Victoria Semería Olmos, Norberto Toncovich y Stefanía Rodríguez Schatz.

Vuelta a sesión

Al igual que en otros años electorales, el Concejo Deliberante había pospuesto las sesiones para luego de las elecciones del 14 noviembre, para que los concejales candidatos en las próximas elecciones puedan participar de la campaña sin tener que estar pendiente de las sesiones del cuerpo.

Pasado los comicios, el HCD volvería a sesionar la próxima semana aunque los nuevos ediles asumirán en diciembre.

Los cambios que tendrá el Consejo Escolar

A la par de la elección de diputados nacionales, provinciales y concejales, los y las zarateñas eligieron a tres consejeros escolares que fueron en la misma lista de concejales, descriptos en el margen inferior de las boletas.

Actualmente el Consejo Escolar de Zárate tiene seis integrantes y en cada elección se renuevan por mitades. Los consejeros a quienes se les vence su mandato son los tres de Cambiemos (ahora Juntos), que ingresaron hace cuatro años; Damián Giorno, Pedro Ríos e Illeana Alitta, quien renunció a su cargo hace tres meses, de acuerdo a lo confirmado por fuentes del Consejo Escolar.

En este caso, como la elección legislativa del domingo pasado determinó que ingresarán dos de Juntos y uno del Frente de Todos, el oficialismo mantiene su mayoría.

LA NUEVA CONFORMACION

La nómina se conformaría de la siguiente manera, Mariana Vargas, Néstor Pires, Adriana Zárate y la consejera que se incorporará será Silvia Fernández Zena por el Frente de Todos; y de parte de Juntos, Liliana Cerrini y Lautaro Presenza.

FUNCIONES

El Consejo Escolar es un establecimiento dependiente del Estado provincial, y sus consejeros son los administradores de los fondos que envía el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para mantener los edificios educativos; además de promover la participación y reunir a los distintos integrantes de la comunidad educativa para mejorar la calidad de la educación, la convivencia escolar y los logros de aprendizaje.

