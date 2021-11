La UCR local destacó los resultados de la elección

Desde el comité local de la Unión Cívical Radical (UCR) expresaron su agradecimiento a todos los vecinos de Zárate, Lima y Escalada que acompañaron a la lista de Juntos con su voto.

“Ayer se inició un nuevo camino en el país, en la provincia y en nuestra querida Zárate”, indicaron, al tiempo que remarcaron, tal como lo sostiene Facundo Manes “es momento de pensar, soñar, explicar y hacer un nuevo país”.

“Fue ésta una elección histórica. Hemos puesto todo nuestro esfuerzo. Cumpliremos con el reiterado pedido de nuestros vecinos: progreso para crecer, más trabajo y más educación. Para ello tenemos que construir un país distinto”, señalaron

Por otra parte, al referirse a Zárate comentaron: «Gracias a los votos de esos vecinos la UCR dentro de Juntos tendrá como concejal a un gran correligionario, Norberto Toncovich, quien conjuntamente con la actual concejal Lorena Bustos, representará dentro del cuerpo deliberativo, los principios e ideales de nuestro partido».

“Hay mucho más por trabajar, entendemos que ayer se inició un camino de esperanza para que todos los argentinos podamos vivir mejor, al tiempo que enfatizaron que “Zárate merece está mejor vida, los vecinos votaron otro camino, en los próximos meses trabajaremos para que esta expresión de deseos se materialice.

“los vecinos eligieron

la esperanza”

El concejal electo de Juntos por la UCR, Norberto Toncovich, se refirió a la elección del domingo: “Gracias a los miles de vecinos que dieron un paso más en el camino para convertir la resignación y el miedo en esperanza. Para soñar, pensar y hacer un nuevo rumbo grande”, remarcó.

Toncovich ingresará al Concejo Deliberante el próximo 10 de diciembre “Ahora tenemos que pasar a tratar las causas de los problemas y no solo los síntomas. No nos alcanza con mejorar un poco. Por eso necesitamos una verdadera revolución”, remarcó el concejal electo.

“De abajo para arriba, sin techo y sin fecha de vencimiento. Así es este movimiento imparable que seguirá creciendo en Zárate, en la provincia y en todo el país”, comentó. Al tiempo que expresó: “vamos a seguir trabajando codo a codo con nuestros vecinos desde el HCD, como lo vienen realizando nuestras concejales, estoy muy orgulloso de sumarme a este gran equipo”.

“Quiero agradecer a todos los vecinos que nos acompañaron, a todo el equipo de correligionarios de mi querido comité UCR de Zárate, Lima y Escalada”, y sumó, “junto a ellos, a los jóvenes de la JR, y a todos los vecinos que se quieran sumar, vamos a realizar un enorme trabajo desde con Concejo Deliberante”, finalizó Toncovich.

UN NUEVO CAMINO EN TODO EL PAIS

La diputada provincial Sandra Paris acompañó en el búnker de Juntos en la ciudad de La Plata al diputado nacional electo Facundo Manes, y al presidente del bloque de diputados bonaerenses de JxC, Maxi Abad.

Sandra Paris, posicionada como una de las figuras políticas más importantes en la renovada UCR bonaerense, brindó declaraciones luego del cierre de los comicios del domingo pasado: “Tal cual lo expresó Maxi Abad, el 2021 va a ser el año para recordar que se puso de relieve la construcción colectiva, paciente y que tiene que ver con llevar adelante un modelo de país con lo que nosotros pensamos”.

Al tiempo que sumó: “Desde la UCR de la provincia entendemos que nos mantuvimos Juntos porque hay que construir una alternativa para sacar a la Argentina del atraso. Fuimos a un nuevo proceso electoral con nuestros candidatos. El voto no es de Juntos, sino de cada vecino de la Provincia de Buenos Aires”, concluyó la diputada bonaerense.

Norberto Toncovich (Juntos-UCR) fue electo concejal.

Comparte esto: Twitter

Facebook