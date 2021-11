Lo que dejaron las elecciones

Como informamos ayer, el conteo de resultados con escrutinio provisorio de las elecciones legislativas en Zárate se frenó con el 97,54% de las mesas escrutadas (278 de 285) y una participación del 72,79% del padrón electoral (70.084 votantes).

En el cuarto oscuro estuvieron las listas, Juntos, Frente de Todos, Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Vamos con Vos, Republicano Federal y Unión Celeste y Blanco. Fue otra elección polarizada entre Juntos y el FdT en el orden de las fuerzas más votadas y el domingo todas las que se presentaron terminaron en el mismo orden con respecto a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Al igual que en las PASO, la lista que encabezó Marcelo Matzkin (Juntos) fue la más votada, con el 40,39% (26.931 votos). En septiembre, el concejal había cosechado 11.472 votos y fue la ganadora de la interna de Juntos ante María Elena Gallea (7520 votos), la lista de Eduardo Finkel (4963 votos) y la de Luis Ranelucci (2217 votos).

En segundo lugar quedó la lista de Aldo Morino (Frente de Todos) con el 34,49%% (23.000 votos), mejorando su desempeño con respecto a las PASO, cuando había logrado 18.253. De esta forma, obtuvo casi 5 mil votos más tras una campaña electoral en la que se destacó la intervención del intendente Osvaldo Cáffaro, que tuvo una intensa actividad.

En tercer lugar, Avanza Libertad también tuvo un crecimiento en la cantidad de votos, aunque no le alcanzó para poder ingresar como concejal a Marcelo Gómez, quien en esta elección obtuvo el 8,40%% de los votos (5.601). En las PASO, este espacio tuvo interna entre dos listas, y entre esas dos habían sumado 3.742.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores también realizó una interesante elección ,quedando en el cuarto lugar, pero al igual que Avanza Libertad, no pudo ingresar bancas en el Concejo Deliberante. La lista, encabezada por Sergio Bonuccelli alcanzó el 6,04%% (4.027 votos), sumando un caudal mayor de votos que en las PASO, cuando había obtenido 2596 votos.

El quinto lugar fue para Zulma De Angelis (Vamos con Vos) con el 4,96%% (3.312 votos), que sacó un poco más de mil votos con respecto a las PASO, elección primaria en la que había cosechado 2.214 sufragios.

Orlando Fernández, de Unión Celeste y Blanco +Valores, en estas elecciones generales sacó el 3,63% (2.422 votos), sumando un poco menos de mil votos con respecto a las Primarias (en esa oportunidad lo votaron 1464 zarateños y limeños).

Ultimo y en el séptimo lugar se ubicó Juan Carlos Velázquez del Partido Republicano Federal, con el 2,06%(1.375 votos), quien sumó 24 votos con respecto a las PASO, cuando tenía 1351 votos.

CAYO EL Voto en blanco

Es otra modalidad de voto válido, en el que puede faltar uno o todos los cuerpos correspondientes a las categorías. Si falta sólo uno de los cuerpos, el voto en blanco es únicamente para esa categoría. También puede pasar que el sobre esté completamente vacío.

En esta última elección, el voto en blanco fue de 2.509 (3,37), mientras que en septiembre pasado esa cantidad fue de 6846, registrando de esta forma una importante disminución.

Voto anulado

En cuanto a los votos anulados o nulos, son los sobre que contienen boletas no oficializadas, objetos extraños, boletas destruidas parcial o totalmente, o adulteradas con leyendas o inscripciones.

En las PASO de septiembre, fueron 891. Mientras que en esta última elección registró un leve descenso, siendo 825.

Votos recurridos

Acá empiezan las polémicas. Son votos cuya validez es cuestionada por algún fiscal. En ese caso, éste deberá fundamentar y dejar asentados los motivos, consignar sus datos para que la autoridad electoral determine su validez. En las PASO hubo 37 votos impugnados (0,05%), mientras que el domingo pasado se contabilizacion 82 (0,11%).

CANTIDAD DE ELECTORES

En cuanto a la cantidad de electores, en estas generales de noviembre aumentaron con respecto a las Primarias de Septiembre, aunque la cantidad fue la más baja desde el retorno a la democracia (ver página 3).

Entre los factores, muchos lo aducen a la pandemia del Covid-19 a lo que se le agrega el desencanto con la política que hay una parte importante de la sociedad.

