Se contabilizaron más de 20 basurales clandestinos de gran importancia

La agrupación “Zárate Recicla” ha realizado un relevamiento de basurales clandestinos en la ciudad y los ha georreferenciado en un mapa para que los ciudadanos puedan compartir con fotos este flagelo que vive la ciudad.

Los motivos por los cuales se forman este tipo de espacios donde se vierten todo tipo de residuos son muchos: Principlamente la desidia de vecinos inescrupulosos, que arrojan residuos en lugares prohibidos; la falta de acciones tendientes a prevenirlos y campañas de concientización y educación medioambiental; y la falta de severas multas a quienes arrojan estos residuos en dichos predios. principalmente en gastronómicos, que como se vio muchas en filmaciones, llegan con una camioneta y bajan diez bolsas o más de residuos.

En la ciudad se debería genetar una política de separación de los desechos tecnológicos, ya mucha gente termina arrojando televisores o partes de computadora debajo del puente o en algunos de estos lugares.

Existe una ordenanza municipal que prohíbe arrojar residuos a la vía pública en lugares no permitidos a fin de evitar focos de contagio y transmisión de enfermedades, para cuidar el medio ambiente y tener una ciudad más limpia.

En cuanto al mapa de los basurales, la mayoría de este veintena de espacios impactados ambientalmente se trata de zonas en las cuales debe utilizarse maquinaria pesada para limpiarlos, no bastaría con la tarea de cooperativas de trabajo y personal municipal.

Desde antes de la pandemia, el Municipio reconoció un aumento desproporcionado de estos basurales que, en los últimos dos años, se disparó ante la falta de un plan integral.

PROGRAMA DE SEPARACION DE RESIDUOS

Este mes, el Municipio de Zárate comenzó a instalar “campanas” de separación de residuos reciclables en diferentes “puntos verdes” del partido de Zárate, con el objetivo de adoptar las medidas necesarias que permitan un adecuado tratamiento y reciclado de la basura producida en la ciudad.

Las mismas estarán administradas por las Cooperativas La Esperanza Norte y La Esperanza Sur, instituciones cooperativas locales dedicadas desde hace años al reciclado.

«La instalación de estos contenedores no sólo permiten el cuidado del medio ambiente, sino también mejorar las condiciones de trabajo de los recicladores, solucionar problemas que afectan al ecosistema y a la calidad de vida de los vecinos de Zárate, Lima y Escalada y de las generaciones futuras; involucran a toda la comunidad, y propician la concientización y participación de todos los actores sociales», agregaron.

Se trata de veinte puntos verdes distribuidos en diferentes sitios del partido de Zárate, principalmente en espacios verdes, tales como el Parque Urbano, la Costanera y la Plaza Mitre, Villa Fox, Italia, Bolivia, Gral. Manuel Belgrano, Smithfield, el Mirador, el Parque de la Cruz y la plaza Mitre de Lima. Allí, los vecinos podrán depositar materiales reciclables, tales como: cartón, papel, plástico, vidrio y metales. Todos estos materiales tienen que estar secos y limpios.

Los basurales clandestinos también afectan la salud.

Este mes se inició un programa municipal de separación de residuos.

