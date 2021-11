«Con tanta violencia no vamos a salir adelante»

No hace falta mirar noticieros u otros medios para confirmar que la nocturnidad representan un peligro: corridas, peleas callejeras entre bandas en plena calle y también otras actividades ilegales como las picadas clandestinas en avenida Gallesio, en calle Pellegrini a la vera del Parque Urbano, en avenida Anta o en la Avenida Antártida Argentina.

Desde que el gobierno nacional comenzó a permitir reuniones sociales con un mayor número de personas y el posterior retorno de la actividad en boliches y bares; la problemática de la nocturnidad regresó.

La Dirección de Prevención Urbana (DPU) recibe muchos llamados al 442288 sobre grescas callejeras, deben intervenir en la desconcentración de boliches y otros hechos que relatan la violencia que se vive en las noches durante los fines de semana.

Por su parte, el intendente Osvaldo Cáffaro se mostró preocupado por tal situación en diálogo con LA VOZ.

“La nocturnidad es tremenda, hay muchas riñas entre jóvenes y no vamos a salir adelante, como ciudad y como sociedad,, con tanta violencia. Debemos pensar en una ciudad para compartir cosas y no para pelear y buscar todo el tiempo conflictos. Zárate no es de los guapos”, reflexionó el jefe comunal; quien desde un primer momento se mostró abierto a reglamentar la noche a través del bloque de concejales oficialistas. Y lo propio hizo con su Gabinete, al cual le pidió relanzar el programa Costa Joven. “Lo primero que hicimos cuando comenzaron a levantarse ciertas restricciones fue relanzar Costa Joven porque el eje más importante del programa es “Mejor Noche”, en donde los propios jóvenes asisten a diferentes talleres en los que se habla de violencia y de la necesidad de erradicarla como herramienta de comunicación e interacción con otras personas”, expresó el el jefe comunal.

En este sentido, el miércoles pasado se llevó a cabo un taller de “No Violencias” en el Centro Cultural Municipal Tito Alberti, apuntado a charlar sobre el flagelo de la violencia de género pero en el cual también se incluyó otras perspectivas.

“Lo primero que hicimos cuando comenzaron a levantarse ciertas restricciones fue relanzar Costa Jovenorque el eje más importante del programa es Mejor Noche, donde los jóvenes asisten a diferentes talleres en los que se habla de violencia», dijo el jefe comunal.

Comparte esto: Twitter

Facebook