Nuevo horario de bancos: de 8 a 13

Desde el lunes 15 de noviembre y hasta el 3 de abril de 2022, los bancos de 98 partidos de la provincia de Buenos Aires cambian su horario de atención al público, que pasó a ser de 8 a 13. Entre esos partidos se encuentran Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, Baradero, San Pedro, San Nicolás, Pergamino, San Antonio de Areco.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial tras una solicitud de la Asociación Bancaria, que pidió «evitar la exposición de los y las usuarias a las altas temperaturas estacionales en todo el territorio bonaerense».

En tanto, los municipios que no están contemplados por este decreto pueden solicitar ser incluidos y sumarse al horario de verano.

PODRÁN ATENDER AL PÚBLICO SIN TURNO

El Banco Central anunció que a partir del próximo lunes 15 de noviembre las entidades financieras y los bancos que prestan servicios vinculados «podrán realizar la atención presencial del público en general sin turno».

La norma alcanza a: entidades financieras; empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra; los otros proveedores no financieros de crédito inscriptos; casas de cambio; empresas de cobranzas extrabancarias.

