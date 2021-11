Suben los contagios pero las internaciones se mantienen bajas

En la mañana de ayer, el Dr. Ariel Braida, integrante del Consejo Asesor de Salud brindó detalles sobre la situación epidemiológica del distrito y se refirió a los hisopados que lleva adelante la Secretaría de Salud para los estudiantes que realicen viajes de egresados.

Con respecto a lo primero, Braida indicó que esta semana los índices de contagios fueron variables, al igual que en semanas anteriores donde se ve un leve incremento durante algunos días, y descensos en otros.

En ese aspecto, puntualizó en que el aumento de casos no impactó en las tasas de internación y agregó que”el hospital público no tiene ningún internado, tanto en terapia como en la sala general”.

Por otra parte, indicó que en el panorama internacional hay países como Alemania o Reino Unido que muestran cifras preocupantes con respecto al Covid 19. “Ellos se encontraron la introducción de la cepa Delta, y con porcentajes de vacunación bajos con dos dosis completas. Eso hizo que se empezaran a acelerar los tiempos de vacunación, muchos países tampoco tienen disponible la tercer dosis”, explicó y agregó que en el plano local “el objetivo es progresar con la campaña de vacunación, meter la mayor cantidad de grupos objetivos y personas de riesgo en la tercer dosis”.

VACUNACION

En ese sentido, el Dr. Ariel Braida agregó que en las próximas semanas comenzarán con la vacunación del personal de salud y mayores de 70 años.

TESTEOS A ESTUDIANTES

En lo que respecta a los testeos que se realizan desde la cartera de Salud para los estudiantes que realizan viajes de egresados, señaló: “Hay un protocolo para los viajeros estudiantiles que se van hacia Bariloche. La reglamentación establece que tienen que hisoparse 48 horas previas al embarco hacia el destino. Desde la Municipalidad se está realizando eso, se otorgan turnos de manera programada, las escuelas o los tutores tienen que pasarnos al mail de la secretaría de Salud los listados de las personas y las fechas de viaje y vamos programando en base a la disponibilidad”.

Por su parte, agregó que cuando los estudiantes llegan a destino vuelven a ser hisopados, así como también son testeados antes de su regreso a Zárate.

“Los que no estén vacunados tienen que hacer un aislamiento de siete días en el retorno y los que estén vacunados no tienen que hacerlo”, agregó.

MURCIELAGOS CON RABIA: RECOMENDACIONES

Alvaro Battista, Jefe de Departamento de Zoonosis, explicó ayer cómo se debe actuar ante la aparición de murciélagos en la vía pública. “Si es un murciélago con comportamiento normal, que vuela de noche o está durmiendo, no hay que tratar de tocarlos porque no son murciélagos que representen un peligro de transmisión de rabia. De hecho son especies protegidas, no se pueden fumigar ni matar”, indicó el funcionario.

Del mismo modo, agregó que “en el caso de que se trate de un murciélago con comportamiento errático, que vuela de día, anda en el piso con un aspecto medio moribundo, se hace la captura y se lleva al centro de Zoonosis”.

Al respecto, recomendó que “en caso de que la gente no se anime a hacer la captura, se recomienda que no se expongan, lo tapen con un recipiente como un balde y comunicarse con Zoonosis o con el área de epidemiología”. Los números para contactarse son el 443700 Int. 4040 o el 443736.

Según detalló, en el caso que el animal haya tenido contacto con otro animal, como un perro o un gato, eso deberá ser informado a las autoridades y explicó que “la transmisión de la rabia es por el contacto con heridas ya hechas con la saliva del animal infectado, ya sea un perro, un gato o un murciélago; a los murciélagos no hay que matarlos porque son especies protegidas que colaboran mucho”.

El parte Covid

El parte confirmó ayer la detección de 18 nuevos casos de Coronavirus, 16 de los cuales corresponden a Zárate y 2 a Lima. No se produjeron nuevas muertes.

Por otra parte, se informó que 7 personas fueron dadas de alta y se indicó que fueron detectados 178 eventos sospechosos y se descartaron 147 luego de conocerse los resultados de laboratorio.

En la actualidad, Zárate tiene 61 casos positivos activosy desde el inicio de la pandemia hubo 16.038 contagios, 15.581 recuperados y 396 fallecidos.

EN EL PAIS

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 19 muertes y 1.518 nuevos contagios de coronavirus. Con estas cifras, el país acumula un total de 5.313.607 casos positivos desde el comienzo de la pandemia, mientras que las víctimas fueron 116.360.

Por otra parte, de jueves a viernes fueron realizados 45.017 testeos, con un índice de positividad del 3,37%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 25.854.639 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 18.608 casos positivos activos en todo el país y 5.178.639 recuperados.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 560 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. En ese sentido, el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 35,9% y en el AMBA del 40,3%.

POR PROVINCIA

De los 1.518 nuevos contagios, 632 son de la provincia de Buenos Aires, 219 de la Ciudad de Buenos Aires, 3 de Catamarca, 5 de Chaco, 30 de Chubut, 5 de Corrientes, 80 de Córdoba, 13 de Entre Ríos, 10 de Jujuy, 1 de La Pampa, 3 de La Rioja, 36 de Mendoza, 8 de Misiones, 58 de Neuquén, 79 de Río Negro, 53 de Salta, 12 de San Juan, 8 de San Luis, -1 de Santa Cruz, 37 de Santa Fe, 7 de Santiago del Estero, 2 de Tierra del Fuego y 218 de Tucumán. No se reportaron casos de Formosa.

Del total de muertes reportadas ayer, 10 son hombres (un residente de la provincia de Buenos Aires, dos de la Ciudad de Buenos Aires, tres de Chubut, uno de Entre Ríos, uno de Jujuy, uno de La Pampa y el restante de La Rioja) y 9 son mujeres (una residente de la provincia de Buenos Aires, tres de la Ciudad de Buenos Aires, dos de Chubut, una de Entre Ríos, una de Jujuy y una de Mendoza).

Dr. Ariel Braida, integrante del Consejo Asesor de Salud.

