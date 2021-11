Cientos de comercios quedan exentos de pagar sus tasas y se les perdonarán deudas

El pasado martes se llevó a cabo una nueva sesión del Concejo Deliberante con varios expedientes que ingresó el propio Ejecutivo municipal.

En estos casos y luego de las elecciones, el Ejecutivo ingresa varios proyectos para ser tratados de forma “express”, es decir para que sean tratados con la conformación actual del cuerpo donde el oficialismo tiene mayoría.

Se trataron de 21 expedientes y diez de ellos muy importantes que ingresaron fuera del orden del día. Y uno de ellos se trata de grandes beneficios para los comerciantes afectados por la pandemia. Se trata de un proyecto de Ordenanza del Ejecutivo Municipal que dispone un alivio fiscal para los comerciantes de Zárate y Lima que se vieron afectados por las restricciones que impuso la pandemia.

Desde principios de año el Ejecutivo municipal viene preparando una ordenanza de “alivio fiscal” para beneficiar a los comerciantes que no pudieron abrir durante la pandemia.

En realidad se trata de beneficios impositivos que los eximirá de pagar las tasas municipales en diferentes porcentajes y de acuerdo a los rubros.

Lo que finalmente realizó el municipio es un relevamiento de comercios según sus rubros y a partir de las actividades que pudieron funcionar, discriminar ciertos beneficios impositivos.

“Evaluamos cuánto logró trabajar cada rubro y en función de ello otorgarles beneficios impositivos. Por ejemplo, hubo algunas actividades que no pudieron abrir nunca y para ellas propusimos, además de las exenciones fiscales, ayudas económicas”, había explicado el intendente Osvaldo Cáffaro.

Bonificación de tasas 2022

Por un lado, la ordenanza dispone de una “bonificación del 100%” del pago de los anticipos a vencer, desde enero y hasta julio del 2022, de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Derecho de Ocupación del Uso del Espacio Público y Derecho de Publicidad y Propaganda para los pequeños y medianos contribuyentes registrados en los siguientes rubros; servicio de transporte escolar, guarderías y jardines maternales, entidades de enseñanza inicial, jardines de infantes y primaria, servicios de bibliotecas y archivos, servicios de salones de juegos, servicios de salones de baile, discotecas y similares. O sea que, por un lado, estos comercios y actividades no deberán pagar las tres tasas mencionadas desde enero y hasta julio del año entrante.

Luego establece una “bonificación del 70%” del pago de los anticipos a vencer, desde enero y hasta julio del 2022, de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Derecho de Ocupación del Uso del Espacio Público y Derecho de Publicidad y Propaganda para los pequeños y medianos contribuyentes registrados en los siguientes rubros; lavado automático y manual de vehículos automotores, venta al por menor de libros, venta al por menor de uniformes escolares y guardapolvos, servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises, servicios de mudanza, servicios de alojamiento por hora, servicios de alojamiento en pensiones, servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares (excepto por hora) que incluyen servicio de restaurante al público, servicios de alojamientos en hoteles, hosterías y residenciales similares (excepto por hora) y que no incluyan servicio de restaurante al público, servicios de hospedaje temporal, servicios de alojamiento en campings, servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo, servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo, servicios de fast food y locales de venta de comidas y bebidas al paso, servicios de expendio de bebidas en bares, servicio de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/ o en mostrador, servicios minoristas de agencias de viajes en comisión, servicios de espectáculos artísticos, servicios de peluquería, servicio de expendio de helados, servicios de jardinería y mantenimiento de espacios verdes, servicios de rehabilitación física, servicios de recepción de apuestas de quiniela, lotería y similares, servicios de explotación de salas de bingo y servicios de explotación de máquinas tragamonedas,

A todos ellos se les hará un descuento del 70% en las tres tasas mencionadas para el período comprendido entre enero y octubre del año entrante.

Y en tercer orden, hay una “bonificación del 50%” del pago de los anticipos a vencer, desde enero y hasta julio del 2022, de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Derecho de Ocupación del Uso del Espacio Público y Derecho de Publicidad y Propaganda para los pequeños y medianos contribuyentes registrados en los siguientes rubros; venta al por menor en kioskos, polirrubros y comercios no especializados (excepto tabaco, cigarros y cigarrillos), venta al por menor de tabaco, cigarros y cigarrillos en kioskos, polirrubros y comercios no especializados, venta al por menor en comercios no especializados sin predominio de productos alimenticios y bebidas, venta al por menor de aparatos de telefonía y comunicación, venta al por menor de confecciones para el hogar, venta al por menor de artículos textiles excepto prendas de vestir, venta al por menor de artículos de bazar y menaje, venta al por menor de equipos y artículos deportivos, venta al por menor de armas, artículos para la caza y pesca, venta al por menor de juguetes, artículos de cotillón y juegos de mesa, venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir, venta al por menor de indumentaria para bebés y niños, venta al por menor de indumentaria deportiva, venta al por menor de calzado (excepto ortopédico y deportivo), venta al por menor de calzado deportivo, venta al por menor de artículos de marroquinería, paraguas y similares, venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería, venta al por menor de flores, plantas y otros productos de vivero y servicios de preparación de comidas para llevar.

En todos estos comercios el descuento es del 50% en las tres tasas mencionadas.

La actividad comercial se vio fuertemente afectada por la pandemia.

