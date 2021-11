Culminó Costa Joven 2021 con el triunfo del Colegio San Pablo y la EET Nro. 4

Con la participación de cientos de estudiantes de las diferentes escuelas secundarias del distrito, este domingo en el Club Independiente, Costa Joven coronó nuevos ganadores.

La jornada comenzó con una actividad de baile donde los cursos fueron evaluados por un jurado conformado por Margarita Renzeti, Milagros Isaurralde y Evelin Bottani. Luego fue el turno del clásico “Costa del Saber”, donde el jurado compuesto por Luciana Barberis, Verónica Alberro y Silvia Fernández Zena examinó los conocimientos puestos en juego de los participantes.

Con la incorporación de nuevos contenidos, este año Costa Joven tuvo a la red social TikTok como temática principal, acompañada de las clásicas categorías de canto, coreografía masiva, fotografía, teatro, talleres de medioambiente, género, estereotipos, prejuicios, discriminación, educación sexual integral, RCP, Costa del Saber, actividades plásticas, recreativas y deportivas, que permitieron a los estudiantes sumar los puntos necesarios para convertirse en ganadores.

Los premiados

El primer premio del certamen para Escuela Privada se lo llevó 5º Economía del Colegio San Pablo y para Escuela Pública 7mo 1ra de la Escuela Técnica Nº 4, ambos cursos viajarán a Villa Carlos Paz.

Por otro lado, el segundo premio, que consiste en un viaje al Parque de la Costa, fue para 5to A del Colegio Hotton y 7mo 2da de la Escuela Técnica Nº 4.

El cierre del show estuvo a cargo de DJ Thomas Muraca, que fue disfrutado por todos los cursos a puro baile.

Florencia, alumna de 5to Economía del San Pablo, uno de los cursos ganadores del primer premio, con gran emoción expresó: “Fue genial, estoy feliz. Pusimos mucho esfuerzo, empeño y sabíamos que podíamos llegar a ganar. Queremos agradecer a todos, sobre todo a mis compañeros por todo el apoyo y a los demás colegios, que entre nosotros nos llevamos bastante bien durante el certamen”.

«Jóvenes comprometidos y participativos»

El programa destinado a los alumnos y alumnas de los últimos años de escuelas públicas y privadas de Zárate y Lima, tuvo este año una edición especial, de dos meses de duración, pero ello no impidió que los jóvenes de 4°, 5º, 6º y 7º año puedan divertirse, compartir momentos, generar vínculos y reflexionar en torno a la nocturnidad y la violencia en la noche.

“Vimos a los jóvenes comprometidos con la temática que atraviesan, y eso es muy importante, si bien hoy nos toca el festejo, es un programa donde no solamente es competencia, sino como una fuerte participación del joven, en donde tratan los temas que a ellos les interesan. Costa Joven permite ir construyendo cada día ciudadanos más comprometidos y responsables con nuestra ciudad” manifestó el secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social Darío Raffo.

“Hemos vivido una experiencia extraordinaria, maravillosa junto a todos los participantes de Costa Joven, las instituciones educativas y las familias que estuvieron apoyando a los estudiantes en las diferentes disciplinas que han participado. Vimos un resultado positivo, han entendido el concepto y el eje principal del programa que era la nocturnidad y la no violencia y lo han sabido aplicar a la fotografía y TikTok”, añadió el jefe de departamento de Juventud Kevin Georgieff.

Además del equipo completo del área municipal de Juventud, estuvieron la secretaria de Gabinete Florencia Diez, el secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social Darío Raffo, el secretario General Ariel Ríos, y la subsecretaria de Inclusión Social y Abordajes Integrales, Alejandra Castaño.

Desde el Municipio, agradecieron el apoyo de la empresa Terminal Zárate por su aporte y acompañamiento al programa y a toda la comunidad educativa.

