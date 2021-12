«La semana pasada veníamos con 55 casos de Covid-19 y hoy nos encontramos con 79»

El médico infectólogo Dr. Ariel Braida, quien integra el Consejo Asesor de Salud, brindó detalles ayer sobre la situación epidemiológica en el distrito y se refirió al monitoreo que llevan a cabo ante el incremento de casos de las últimas semanas.

“Hoy tenemos 79 casos positivos activos, venimos siguiendo la situación porque la semana pasada veníamos con 55 casos y hoy nos encontramos con 79. Es una tendencia que se viene registrando en varios partidos de la zona, esperamos que no sea una tendencia que se mantenga en el tiempo, al margen de que desde epidemiología de la provincia se piensa que vamos a tener un pico cercano en el mes de febrero o marzo”.

En esa línea, agregó que resulta necesario hacer hincapié en las medidas de precaución: “Si estamos sintomáticos, evitar seguir circulando, hacer las consultas precoces y poder identificarnos. El resultado de hisopados positivos sigue siendo bajo todavía y en el hospital de Zárate hay un solo internado actualmente que está en sala común”. Según indicó, se trata de un paciente que hasta el momento no recibió ninguna vacuna del esquema previsto, por lo cual remarcó la importancia de avanzar con la vacunación en esa población que aún no recibió ninguna dosis.

De acuerdo a las cifras generales que se analizan cada semana sobre el comportamiento de la pandemia dijo: “Nos encontramos que el 90% de los positivos son todos vacunados con diferentes proporciones. Estamos teniendo un 10% de no vacunados”. Al respecto, comparó la situación europea donde actualmente las plazas de internación están cubiertas por gente que no se ha vacunado. “Tenemos que tratar de no llegar a eso y la manera es el cuidado personal y tratar de completar al máximo nuestro plan de vacunación”

Dr. Ariel Braida integrande del Consejo Asesor de Salud.

