Una gran zona de Zárate sigue sin telefonía fija

Siguen los problemas con la telefonía fija y los reclamos por la reposición del servicio sin atender la empresa, en forma precisa que conforme a los usuarios que son cientos de acuerdo a las denuncias que recibimos en nuestras oficinas.

Además lleva mucho tiempo poder contactarse con Telecom (ahora Personal) con un celular, por lo que para poder ser atendido por un empleado hay que trasladarse a la oficina de la calle Moreno. Allí la atención no es mucho mejor. Totalmente impersonal, sin consideraciones por los reclamos, ofrecen un teléfono para llamar donde una operadora toma el reclamo o las reiteraciones de reclamos y no puede dar una certeza de cuándo va a retomar el servicio domiciliario cortado desde el 11 de noviembre pasado. A lo sumo, después de insistir sobre la necesidad de contar con la telefonía fija ya sea en casas particulares o en comercios donde no se puede utilizar los postnet, dicen que hasta el 29 de diciembre no estarán reparados los desperfectos ya que los técnicos están evaluando la situación.

Así, gran parte de la ciudad de Zárate se encuentra con el servicio de telefonía fija cortado y todos los usuarios, fundamentalmente, comercios, hospitales, clínicas y empresas requieren con urgencia poder utilizar la línea fija que es el modo con que se comunican con sus clientes y/o pacientes.

