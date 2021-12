«Todavía estamos muy por debajo del pico de casos»

Previo a los anuncios realizados por el gobernador Axel Kicillof sobre la implementación de un pase sanitario (ver página 3), el ministro de Salud, Nicolas Kreplak, trazó un diagnóstico situacional respecto al Covid-19 en la Provincia de Buenos Aires.

El funcionario informó que el promedio de los contagios creció un 33% respecto a la semana anterior pero relativizó su impacto: “Tenemos un promedio semanal de 760 casos. Nuestro mínimo había sido de 333 casos en la semana del 4 de octubre. Sigue siendo el 6,4% respecto al pico máximo segunda ola que fue de 12 mil casos de promedio. Todavía estamos muy por debajo del pico de casos”, manifestó.

Mencionó como nuevos factores a tener en cuenta al ingreso de la variante Ómicron pero apuntó especialmente a los sectores de la población bonaerense que aún no completaron los esquemas de vacunación.

El ministro Nicolás Kreplak recordó la continuidad de la campaña de vacunación- próxima a cumplir un año ininterrumpido-. “Cualquier ciudadano tiene libre la primera dosis desde los 3 años y la segunda desde los 18 años” dijo.

Sobre los promedios según las franjas etarias, señaló que en los mayores de 50 años, el 96% tiene primera dosis y el 92% segundas dosis

La población que va de los 18 a 49 años, cuenta con un 89,4% de primeras dosis y un 74,5% con esquema completo: “ya hace semanas que es libre completar esquemas” advirtió el ministro.

En adolescentes, mencionó que el 78% recibió la primera dosis y un 54,3% segunda dosis: “Estamos enviando nuevos turnos” explicó.

Por su parte, la aplicación de primeras dosis en los niños de 3 a 11 años fue del 57% y un 28% con dos dosis.

“Vemos con mucha preocupación que en el hemisferio norte hay un aumento de casos importante. Se la ha denominado la pandemia de los no vacunados. Son un sector que no solo tiene más riesgo de contagiarse sino de contagiar a otros” explicó.

