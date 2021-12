Pase sanitario: confirman la fecha de su implementación

En el marco del avance de la variante Omicron de coronavirus en el país, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que a partir del 21 de diciembre se exigirá el pase sanitario en territorio bonaerense.

La medida se implementará a partir de los 13 años, para el ingreso a actividades deportivas, culturales, religiosas y recreativas en lugares cerrados, acorde a lo detallado por el gobernador.

El «pase libre con vacunas» también se exigirá para la realización de trámites ante organismos públicos provinciales o municipales, y para «trámites presenciales ante entidades privadas cuando impliquen aglomeración de personas».

Trabajadores que realicen atención al público en entidades públicas y privadas también deberán presentar la documentación que acredite dos dosis de la vacuna por lo menos 14 días antes del evento, a través de las Apps VacunatePBA, Mi Argentina o el carnet de vacunación.

El pase sanitario ya se encuentra en vigencia en las provincias de Tucumán y Salta. Según precisó ayer la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, el Gobierno ultima los detalles para tener «listo» esta semana el pase sanitario que se aplicará a nivel nacional para eventos masivos en lugares cerrados, entre otras situaciones de riesgo, mientras que las autoridades de cada provincia dispondrán si lo amplían a otras actividades que consideren «convenientes».

Tras la detección del primer caso de la variante Ómicron en el país, de un pasajero que realizó un viaje laboral a Sudáfrica, la ministra sostuvo que, a pesar de ser muy transmisible, «hay perspectivas optimistas de que no se genere un problema en el sistema de salud pública», no obstante lo cual reiteró la necesidad de implementar el pase sanitario para seguir incentivando la vacunación.

El argumento esgrimido desde la cartera sanitaria para su implementación es que, si bien es alto el nivel de personas vacunadas en el país con una dosis, muchos no completaron el esquema de inoculación por diferentes razones a pesar de que las vacunas están disponibles.

COMO TRAMITARLO

La implementación del pase sanitario no significará un nuevo trámite o documento, sino que bastará con presentar la credencial dentro de la Aplicación Mi Argentina que certifique la aplicación del esquema completo de las vacunas.

Dicho certificado es el mismo que se consigue de manera física al realizarse la inoculación en un vacunatorio, formato que también será válido para acceder a las actividades alcanzadas por la medida.

Además, el documento se puede descargar en formato PDF, para poder tenerlo disponible sin conexión en el teléfono celular. Esta validación sirve a nivel internacional, ya que es la única respaldada de manera oficial.

El pase sanitario implica contar con el esquema de vacunación completo.

Comparte esto: Twitter

Facebook