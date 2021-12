Confirman que la asunción de concejales será el lunes 13

Desde el oficialismo confirmaron que la sesión de jura y asunción de los nuevos concejales será el próximo lunes 13, dado que hoy jueves y mañana viernes hay una convocatoria a Plaza de Mayo y las agendas están muy “apretadas” de acuerdo a las actividades propuestas por el gobierno nacional y provincial.

La sesión será el lunes 13 de diciembre a partir de las 10 horas en el recinto del Concejo Deliberante, donde se definirá la presidencia del cuerpo y también qué sucederá con el presupuesto de 6 mil millones presentado por el Ejecutivo municipal que quedó sin sustento financiero, dado que no se aprobó el aumento de tasas para el año entrante.

NEGOCIACIONES POR LA PRESIDENCIA

Serán días de intensas negociaciones y de ambos lados ya definieron a sus negociadores. Por un lado, el Frente de Todos descansa en la experiencia y el diálogo que pueda proponer Aldo Morino, ex presidente del Concejo Deliberante. Por otro lado, Juntos confía en que Marcelo Matzkin pueda imponer su criterio y alzarse con la presidencia.

Serán dos años distintos para el oficialismo, dado que el intendente Osvaldo Cáffaro presentó su licencia tras ser convocado por el Gobierno para ocupar en el Ministerio de Hábitat de la Nación. Si bien seguirá de cerca la gestión local, en política hay una máxima que asegura que los espacios de poder se deben ocupar. Y más allá de que siga de cerca a la gestión, no será lo mismo que cuando estaba en funciones. La intendencia quedó a cargo de Ariel Ríos.

Por último, desde el oficialismo pidieron desdramatizar la cuestión de la presidencia y que si bien todo se trata de negociaciones políticas, hay consenso entre Juntos y el Frente de Todos de avanzar en la legislación de los temas que preocupa a la ciudadanía.

CONFORMACION

Como hace diez años, el Concejo Deliberante volverá a tener paridad de fuerzas, 10 concejales del oficialismo y 10 de la oposición. Por un lado, el Frente de Todos, conformado por concejales independientes, del Partido Justicialista, que responden a gremios, a agrupaciones políticas y al Partido Justicialista. Y por otro, concejales del Pro y del radicalismo que integran el frente Juntos.

En el nuevo Concejo Deliberante que se avecina, las bancas del Frente de Todos estarán ocupadas por Olga Cerato, Leandro Matilla y Mónica Cabeza (Partido Justicialista), Tania Caputo (Partido Comunista), Cristina Anfolisi (independiente), Mauricio González, Mariana Conturbi y Aldo Morino (Nuevo Zárate), Vanesa Palermo (Smata) y Javier Yagode (Movimiento Evita).

En Juntos, el bloque quedará compuesto por Walter Unrrein, Natalia Blanco, Marcelo Pastore, Marcelo Matzkin, Alejandra Lozano, Alejandro Cracco, Victoria Semería Olmos y Stefanía Rodríguez Schatz (Pro) y Lorena Bustos y Norberto Toncovich (UCR).

Ellos deberán elegir al nuevo presidente luego de la jura y asunción formal.

