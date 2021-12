«Se pensó en un Código de Planeamiento para una ciudad como París y no para Zárate»

El intendente Osvaldo Cáffaro, en una reciente entrevista brindada a LA VOZ reconoció que el Código debe modificarse; “se pensó en un Código de Planeamiento para una ciudad como París y no para Zárate. O sea, una zona céntrica con poca densidad y edificios bajos de cuatro pisos. Pero uno ve la realidad que la expansión demográfica y urbana de Zárate se está dando de forma incontrolable. Y habrá lugares en donde no podremos llegar con los servicios esenciales porque nos cuesta muchísimo. De ruta 9 hacia el oeste es un problema, no tiene dársenas de desaceleración, no tienen salida por Antártida. O sea que hay que hacer un código nuevo con nuevos índices de densidad bajo la premisa de darle más densidad a lo que ya tiene servicios, que es un problema que viene de la mano con el problema de agua que tenemos. La ciudad se fue ampliando todo sin un plan director”, reconoció.

Ahora, con la ida de Cáffaro al área de Hábitat de Nación y la conformación de un Concejo Deliberante tan equilibrado, se debería trabajar en un nuevo Código para dotar a la ciudad de un horizonte de crecimiento y de determinar qué actividades se pueden desarrollar en las diferentes zonas, como por ejemplo en la isla, y promover su desarrollo.

UN CODIGO DEL AÑO 1993

El Código de Planeamiento Urbano es una norma con la cual se establecen nuevas zonificaciones urbanas con el fin de extender los servicios públicos, aprobar o desaprobar edificaciones y fijar cuál es el rumbo de una ciudad. Además, establece qué zonas son para uso residencial, comercial e industrial, así como las actividades productivas y recreativas permitidas en estas zonificaciones, las alturas máximas de los edificios y otras cuestiones que hacen a la planimetría de la ciudad. Esta guía clave y estratégica, hoy no es del año 1993. En este sentido, el propio Ejecutivo municipal reconoce el crecimiento descontrolado de Zárate en su afán por regularizar las construcciones y edificaciones no declaradas en curso.

Durante este año se dio un conflicto entre vecinos y el Club Náutico Zárate por unos terrenos en la zona insular; que representa el 60% de la superficie del Partido de Zárate que tampoco está integrada al código de planeamiento urbano, por lo tanto no están reguladas las actividades productivas en la isla. Esta gran masa de tierra y canales no tiene una zonificación determinada y tampoco existe un marco legal que defina las actividades que allí se realicen. Y como se puede adivinar, hay mucha precariedad sobre la titularidad de los terrenos, originándose un terreno fértil para disputas entre vecinos y vecinas.

EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD

En Zárate se viene dando un crecimiento exponencial de la población y, por ende, de construcciones descontroladas en los barrios y emprendimientos urbanísticos millonarios.

Hoy en día el mercado inmobiliario y el sector privado definen el norte de la ciudad a nivel urbanístico y el Ejecutivo municipal carece de herramientas para retomar el control o, mejor dicho, acepta ir modificando el actual código de planeamiento urbano otorgando excepciones a torres en el Centro o cambiando zonificaciones a requerimiento de un consorcio o un privado.

Pero el actual Código está por cumplir 28 años, y si no se modifica y actualiza, el Ejecutivo no tendrá una importante herramienta para acompañar con un Estado presente el crecimiento demográfico, algo que sí es su meta como gestión municipal.

La única posibilidad de expansión de la ciudad es hacia el oeste, donde ya los loteos privados proliferan en toda la avenida Antártida Argentina y, a la par, los servicios básicos de luz, agua, gas e internet flaquean. Otra de las situaciones dadas es un descontrol de loteos sobre la ruta 193.

El actual Código de Planeamiento Urbano está por cumplir 28 años.

El Municipio quiere estar «a la cabeza del reciclado»

El intendente Osvaldo Cáffaro salió a aclarar en una entrevista que dio a LA VOZ y antes de su traspaso al Ministerio de Hábitat de la Nación, anticipó que el Estado municipal se pondrá “a la cabeza” del reciclado. “Ya hay un predio en calle Laprida destinado para el reciclado y ahora construiremos un techo para que las cooperativas puedan reciclar allí, que puedan tener un espacio. Comenzaremos con puntos verdes y luego avanzaremos en la creación de composteras, con la aplicación de un programa piloto de separación en origen con algún barrio y su correspondiente sociedad de fomento. Además, hemos presentado en Desarrollo Social de la Nación nuestra propia planta de reciclado municipal que tomará a trabajadores de las cooperativas”, expresó el intendente, actualmente de licencia.

“El Estado debe coordinar y darle una conducción más amplia al tema y para ello, a la par de estas acciones, hoy podemos decir que nuestra gestión remedió todo el basural y a partir de los próximos días estaremos arrojando los residuos en las celdas de relleno; todo una avance inconmensurable teniendo en cuenta que tuvimos muchas complicaciones respecto al predio de Concaro, donde hoy ya no existe un basural sino un relleno sanitario”, destacó.

Osvaldo Cáffaro.

Comparte esto: Twitter

Facebook