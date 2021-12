El Ejecutivo analiza aplicar descuentos ante la medida de fuera en el Favaloro

Así lo definió en conferencia de prensa el secretario de Gobierno, Juan Manuel Arroquigaray en la tarde de ayer al ser consultado sobre el conflicto desatado en el Hospital Intermedio Municipal “Dr. René Favaloro”, luego de que el gremio ATE llevara a cabo una medida de fuerza en el marco de un reclamo sindical.

“No estamos comprendiendo muy bien cual es el reclamo que se está planteando desde ATE; se está hablando de la desvinculación de un personal de Salud, pero hay dos temas a negar categóricamente: primero, no hubo ningún despido, lo que hubo fue un vencimiento del contrato y a partir de las necesidades que ocurren en forma permanente y diaria, ese contrato no fue renovado. Segundo, no estamos hablando de un personal de Salud, sino de una persona que cumplía funciones netamente administrativas relacionadas con los recursos humanos con sede en el Hospital Favaloro, pero no por eso se convierte en un personal de Salud”, detalló Arroquigaray.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que “la posición que ha tomado el gremio ATE nos parece desproporcionada” porque “se está poniendo en jaque la atención pública en el Hospital Favaloro, hoy se ha impedido el ingreso mediante la colocación de cintas, al personal que quiso ir a trabajar normalmente no se les permitió hacerlo, con lo cual apelamos a la responsabilidad de cada uno sobre las decisiones que tomamos”.

En la misma sintonía añadió: “Estamos hablando de un servicio básico, esencial y elemental para toda persona como es la salud, no podemos negarle a nuestros vecinos y vecinas que tengan acceso a su servicio municipal de salud. Estamos conversando y esperando llegar a una solución en ese sentido”.

Del mismo modo, remarcó que desde la Municipalidad se encuentran abiertos al diálogo, pero también fue tajante al expresar las medidas a tomar en caso que el conflicto se prolongue: “Analizaremos aplicar los descuentos correspondientes al personal que no esté cumpliendo sus funciones. Estamos abiertos a buscar una solución al conflicto pero con un grado de responsabilidad y seriedad que nos permita garantizar la atención de la salud de nuestros vecinos y vecinas”.

Hospital Intermedio Municipal «Dr. René Favaloro».

