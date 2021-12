Incentiva en el uso de pirotecnia no sonora para estas fiestas

El director de Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad de Zárate, Gustavo Maidana se refirió a la vigencia de la Ordenanza 4820 aprobada por el Concejo Deliberante que regula el expendio y comercialización de pirotecnia.

“Actualmente hay muchas alternativas tecnológicas sin la necesidad de tener que recurrir a la pirotecnia para disfrutar en estas fiestas. El tema es poder controlar la venta ilegal. Muchos comercios que simulan vender material permitido y no es así. De todos modos, yo creo que no pasa por el control policial, sino que tiene que pasar por la responsabilidad individual. Si voy a comprar algo que hace daño al otro, debería pensarlo, incluso por las mascotas que debido a sus oídos sensibles son afectadas”, comenzó diciendo.

“Lo que tenemos que acentuar es la problemática del ruido. Nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que afectamos a otros, y por eso debemos involucrarnos para evitarlo, para ser empáticos con, por ejemplo, los niños, niñas y personas grandes con autismo que se sienten severamente afectados por los estruendos”, continuó Maidana.

Abordando la temática de la manera en que la pirotecnia sonora afecta a las mascotas manifestó: “Los animales no es que se escapan, sino que no saben qué hacer, piden socorro. Se ponen nerviosos porque les hace mal. No aguantan, les genera un dolor que no pueden expresar”.

Por último, hizo un llamamiento a la responsabilidad vecinal al decir que “Hay personas que manipulan pólvora de manera indebida. Así, no hay nadie que los registre ni que lo administre, y de este modo los protocolos para que no suceda un accidente no están. Desde el ejecutivo incentivamos luces y colores sí, ruido no. Si todos nos fuéramos con esa frase hoy, tendríamos unas fiestas mucho más lindas”.

LA ORDENANZA 4820

Lo que se prohibió, en detalle, son los petardos, los fosforitos, las baterías y otros artefactos pirotécnicos que “tengan capacidad de producir efectos audibles y generar molestias a terceros”, aclara la ordenanza. Quedan exceptuados, entonces, las estrellitas, las cañitas voladoras, las bengalas, “volcanes” y “todo artefacto que tenga la capacidad de producir efectos visuales y fumígenos pero nunca audibles con capacidad de afectar a terceros”•, establece la normativa como excepciones. Por lo tanto está autorizada la venta de estos productos.

Otra de las prohibiciones es la exhibición de producto en la vereda o fuera de los locales de venta.

También se crea un registro de comercialización de pirotecnia y que los agentes municipales tienen la potestad de comenzar los controles a partir del primero de diciembre.

Cabe aclarar que el artículo 10 de la ordenanza, exceptúa de la prohibición a los artificios pirotécnicos para señales de auxilio, emergencias náuticas, ferroviarias y para el uso de las fuerzas armadas, seguridad o defensa civil; así como los elementos pirotécnicos que surgen de otro tipo de actividad profesional.

Los requisitos para quienes deseen vender son los siguientes; presentar nota solicitando permiso precario durante el período de diciembre a enero (fiesta de Navidad y Año Nuevo), para la venta de pirotecnia ante mesa de entrada del municipio; presentar copia de habilitación y/o número de expediente de inicio de trámite; presentar copia de DNI de los titulares responsables que van a comercializar este tipo de material para la inscripción posterior a un curso de de manejo de pirotecnia y como último requisito no deberá existir incompatibilidad entre el rubro habilitado y la venta de pirotecnia.

“La comercialización de artículos pirotécnicos sólo podrá ser ejercida por aquellos comerciantes debidamente habilitados por la municipalidad, y por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) según corresponda, y que cuenten con depósitos propios habilitados por estos entes reguladores, debiendo contar con el debido certificado y habilitación municipal vigente, debiendo ser exhibida en lugar visible”, establece la ordenanza.

«Fuegos artificiales amigables», la iniciativa para el uso responsable de pirotecnia

Una iniciativa propone la concientización sobre el uso responsable de pirotecnia en estas fiestas de fin de año, a través de consejos para celebrar con “fuegos artificiales amigables”. La idea surgió desde la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (Caefa) que lanzó la campaña nacional.

Para celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo, se ofrecerán consejos sobre el uso responsable de los productos, y se alentará la elección de aquellos con luces y de bajo impacto sonoro. Además remarcaron que sólo se deben adquirir productos regulados por Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

«Nos merecemos celebrar las fiestas con alegría y por eso lanzamos esta campaña. Invitamos al público a que se acerque al comercio de su barrio para conocer las numerosas alternativas de fuegos artificiales amigables», expresó el presidente de Caefa, Mario Ruschin, en un comunicado.

Con esa consigna, «las 60.000 personas que trabajan en todo el país gracias a esta industria, darán consejos sobre el uso responsable de los productos y alentarán la elección de aquellos con luces y/o bajo impacto sonoro», añadió.

La Caefa prevé una «muy buena temporada, ya que desde todos los rincones del país nos cuentan que la gente está deseosa de celebrar», remarcó.

Como parte de la campaña se colocarán afiches y repartirán volantes en los comercios de ciudades y pueblos de todo el país, cuyos «trabajadores y trabajadoras asesorarán sobre el uso correcto de los productos», que harán énfasis en el uso de «fuegos artificiales amigables».

La Cámara recordó que deben adquirirse productos pirotécnicos autorizados, deben manipularlos sólo los adultos y seguir las instrucciones de uso, e indicó que el sector se encuentra regulado a nivel nacional y controlado por la Anmac.

