Se viene la Gran Feria Solidaria de la Cooperativa del Hospital

Este fin de semana comenzará a funcionar la gran Feria Solidaria de la Asociación Cooperadora del Hospital Zonal «Virgen del Carmen» que se desarrollará el hoy sábado y mañana domingo.

Se trata de una propuesta impulsada por la cooperadora, pero a la cual se sumaron distintas instituciones y voluntarios y que cuenta con el apoyo del Tenis Club Zárate. La iniciativa se desarrollará en la Plaza Smithfield y abarcará las calles San Martín, Pedro Martini y 19 de Marzo.

“Desde el comienzo hasta ahora se pusieron en marcha todas las voluntades de un gran equipo conformado por personas que asumieron un gran compromiso”, comentó a LA VOZ Mirta Giordano, integrante de la cooperadora. Y agregó: “Se llevaron a cabo reuniones semanales para analizar los avances, logros y debilidades. Esto lleva muchos detalles, el compromiso hace que se permita esto, estrechamos vínculos y era una admiración ver que juntos construiamos esto”.

Los preparativos finales comenzaron ayer con la ubicación de los foodtrucks en la zona donde se desarrollará la feria, el armado de las estructura de los stands y gazebos de cara a la primera jornada de hoy.

“Es una feria que tiende a ser orgánica, por eso contamos con el equipo de Zárate Recicla que van a concientizar sobre la separación de residuos. Nos parece importantísimo que nos acompañen estos dos días. Tenemos a la Cruz Roja Argentina que va a dar dos clases por día de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), también estará presente Bomberos Voluntarios de Zárate y los Boy Scouts. Contaremos con la ambulancia del Semu en ambas jornadas y haremos cumplir los protocolos del Covid, como el uso del barbijo y la distancia social”, añadió Giordano.

“Esto es muy necesario en este momento por el encierro que ha tenido la gente. Necesitamos de estos espacios, ojalá que muchos se sumen. Le pusimos toda la energía para que esto guste y sirva. Queremos comprar una camilla para cirugía que cuesta mucha plata”, comentó Giordano y, respecto de la colaboración que surgió de la comunidad ante este evento, reflexionó: “Es algo que me hace sentir como que el pecho se me ensancha y me emociona”.

La organización cuenta con más de cien colaboradores que serán fácilmente identificables dado que vestirán remeras verdes para asistir a los presentes.

El estacionamiento de vehículos se llevará a cabo en un predio ubicado en Teodoro Fels, entre Justa Lima y 19 de Marzo.

ACTIVIDADES

La feria tendrá aproximadamente 130 stands, 11 foodtrucks, inflables para los niños, patio de comidas y shows artísticos. Al respecto, desde la organización detallaron que el sábado se hará la apertura a las 11 horas con las palabras de bienvenida; a las 16 horas se realizará una clase de RCP; a las 18 horas brindará su show Alquimia Tanguera y a las 21 horas se presentará Angel Eléctrico con un tributo a Soda Stereo.

El domingo, la feria comenzará a las 11 horas, a las 16 horas se realizará otra clase de RCP a cargo Cruz Roja; a las 17.30 horas se realizará el sorteo de una rifa y se hará la premiación al feriante que haya ornamentado mejor su stand. Más tarde, a las 18 horas brindará su show Claudio Schellino y a las 19 horas se presentará el Dj BB Nekro.

Ayer comenzaron a decorar la plaza de barrio Smithfield, donde se realizará el evento.

