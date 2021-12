Entrega de títulos a 112 profesionales y asunción de autoridades en la UTN

Los días jueves 16 y viernes 17 de diciembre desde las 19 horas, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Delta (FRD) realizarán la 40° y 41°Colación de Grado respectivamente. Los actos se llevarán a cabo respetando los protocolos de covid-19.

La Colación de Grado es el acto académico que la UTN Facultad Regional Delta realiza una vez al año y corresponde al otorgamiento de títulos aestudiantes que culminaron el plan de estudio académico.

Particularmente este año se realizarán dos actos. El jueves 16 será la 40° Colación de grado, en la que recibirán su diploma quienes se recibieron en pandemia durante el 2020 y el viernes 17 será el turno de la 41° Colación de Grado con graduados/as del 2021.

Ambos actos se realizarán respetando los protocolos de covid-19 vigentes y serán transmitidos por el canal de YouTube de la UTN Facultad Regional Delta (https://www.youtube.com/channelUC7KejDkuVfaQKBA9RyUxo_A) a partir de las 19 horas.

El Ing. Miguel Ángel Sosa, decano de la Facultad, tomará juramento a los flamantes profesionales en tecnicaturas, carreras de grado y especialidades de posgrado.

ASUNCION DE AUTORIDADES

El miércoles 15 de diciembre a las 18:30 horas se realizará el acto de asunción de autoridades, entrega de reconocimientos por años de servicio, diplomas a docentes concursados y personal no docente.

Asumirán en su cargo el Ing. Raúl Retrive, nuevo Vicedecano electo de la FRD y el Mg. Miguel Á. Sosa que continúa su tarea como Decano de la FRD por cuatro años más.

También las autoridades de los Consejos Departamentales que renovaron su cargo a partir del 20 de diciembre de 2021 por un nuevo período.

También se reconocerá al personal no docente que ha culminado los estudios de la Licenciatura en Administración y Gestión en Instituciones de Educación Superior, carrera que surgió a partir de un proyecto presentado por la Asociación del Personal No Docente de la UTN ante las autoridades pertinentes de la Universidad, atendiendo a las necesidades contar con programas que permitan el fortalecimiento profesional.

Además, se realizará el reconocimiento a todas aquellas personas que se desempeñaron en la Facultad, a los que que se retiran y los que cumplen 25, 30, 35 y 40 años de servicio.

La UTN Facultad Regional Delta en Campana.

