Se cayó la sesión para elegir a las autoridades del Concejo Deliberante

Un escenario desconcertante se vivió en la jornada de ayer en el Concejo Deliberante donde se debía llevar a cabo la sesión preparatoria en la que jurarían los nuevos ediles electos tras los comicios legislativos y se realizaría la votación de las autoridades del cuerpo deliberativo.

La primera parte de lo que estaba previsto, es decir, la jura de los diez nuevos concejales, se concretó casi dentro de lo planeado. Vale decir que, inesperadamente, la concejal Lorena Bustos (Juntos) no se hizo presente a la sesión y generó un importante malestar en sus compañeros de bloque, tanto los provenientes del PRO, como los de la Unión Cívica Radical.

Con 19 concejales presentes la sesión comenzó cerca de las 12.50 horas para dar lugar a la jura de los nuevos concejales. Fue la concejal Alejandra Lozano la designada para ocupar el cargo de presidente provisional del cuerpo, hasta tanto se elijan las autoridades del mismo. Además de Lozano, también juraron Mónica Cabeza, Alejandro Cracco, Leandro Matilla, Marcelo Matzkin, Aldo Morino, Vanesa Palermo, Elizabeth Rodriguez Schatz, Victoria Semería Olmos y Norberto Toncovich.

Tras la finalización del acto de jura, la concejal Tania Caputo pidió un cuarto intermedio con el propósito de ganar tiempo para que los propios ediles del Frente de Todos pudieran llegar a una definición sobre quién sería propuesto dentro del FDT como candidato a la presidencia del Concejo Deliberante.

Las opciones eran dos: por un lado, un sector del oficialismo más vinculado a Nuevo Zárate proponía a Aldo Morino; mientras que el Partido Justicialista impulsaba la ocupación del cargo por parte de Leandro Matilla. Por su parte, el bloque de Juntos ya tenía dirimido ese debate y sería Toncovich quien propondría a Matzkin para hacerse cargo de la presidencia del cuerpo.

El cuarto intermedio se extendió por varias horas, dado que los integrantes del Frente de Todos no lograban un acuerdo. Pero en simultáneo, se precipitó otro problema y es que la concejal Lorena Bustos seguía sin presentarse a la sesión y, según refirieron compañeros de su propio espacio, no respondía los llamados ni se encontraba en su vivienda.

Finalmente, pasadas las 16.30 horas se sentó en el recinto para continuar con la sesión, pero los concejales de Juntos no se encontraban presentes. Cerca de las 17.30 horas, se dio a conocer una nota enviada a los ediles firmada por la presidenta provisional, Alejandra Lozano y el Jefe del Departamento Administrativo, Guillermo Cominguez, mediante la cual se comunicaba que la sesión continuaría mañana a las 18 horas.



