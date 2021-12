CADU presentó a Reinaldo «Mostaza» Merlo

En la mañana de ayer en conferencia de prensa fue presentando el nuevo cuerpo técnico de Defensores Unidos encabezado por Reinaldo Carlos Merlo.

La presentación se llevó a cabo en las instalaciones del ARX Hotel CEO’ S ubicado en Independencia 1050 de nuestra ciudad.

La conferencia se inició con la palabra del presidente de CA-DU, Diego Montero, quien señalaba lo siguiente: «Es un honor para nosotros, para el club, para los hinchas, para los socios, la llegada de «Mostaza» Merlo. Estamos muy contentos como lo está toda la ciudad también, así que le damos la bienvenida en forma oficial como entrenador de CADU».

Por su parte Reinaldo Merlo afirmó: «Muchísimas gracias para mi es honor estar acá en este club, estoy orgulloso estar en esta institución, agradecido a los dirigentes de haberme contratado, espero responderles con trabajo y llevar a CADU a la posición más alta. El contrato es un por año. Defensores es un club organizado que quiere ascender, ese es el desafio. Ya conozco las instalaciones del club, las del predio también, me quedé muy contento con todo lo que tienen, con la infraestrutura, ahora hay que trabajar y ganar. A uno le gusta esto, estar en el campo con los jugadores, así que muy contento de estar de acá, de volver a dirigir».

A su vez «Mostaza» dejó un mensaje para el hincha «celeste»: «Venimos a trabajar, hacer las cosas lo mejor posible, esperamos ahora el apoyo de la gente, tenemos el respaldo de los dirigentes a quienes ya le agradecí por mi contratación.vamos a hacer lo mejor posible para lograr el ascenso».

EL NUEVO CUERPO TECNICO DE CADU

El cuerpo técnico de Reinaldo Merlo estará compuesto por sus asistentes/ayudantes de campo; René Daulte y Santiago Davio, el profesor Pablo Mansilla en la preparación física y Carlos Campodónico como entrenador de arqueros.

Los dirigentes de CADU encabezados por su presidente Diego Montero presentaron al cuerpo técnico de Mostaza Merlo.

«Nuestro objetivo es ascender al Nacional»

En su primer contacto con la prensa el flamante entrenador de Defensores Unidos, Reinaldo Carlos Merlo, contó como se dio su llegada a la institución: «Primero tuve una charla con «Coco» Mansilla, después me llamo el presidente (por Diego Montero) para ofrecerme ser el técnico y le dije que para mí era un orgullo dirigir a Defensores Unidos, nos reunimos y nos pusimos de acuerdo enseguida. Me gustó el proyecto del club».

Con respecto a la categoría dijo: «Conozco a la Primera Me-tropolitana es muy competitiva, Estoy al tanto de la campaña anterior donde en la primera parte del año, el Torneo Apertura que hizo el equipo fue muy bueno».

Consultado sobre la clase de jugadores que pretende señaló: «Estuvimos hablando a jugadores para que se sumen al plantel, la base la conozco ahí estamos bien, seguramente vamos a traer tres ó cuatro incorporaciones más para reforzarnos bien. Precisamos reforzarnos de mitad de cancha hacia arriba».

En relación a la idea futbolistica manifestó: «La idea es que sea un equipo que trate de jugar bien, que proponga de la misma manera de local como de visitante, siempre con la mente puesta en buscar el ascenso. Vamos a tratar de tener un equipo corto, que trate bien el balón y que salga a buscar los partidos, con el correr de los días, entrenando vamos a lograr ese objetivo».

Cuando se le recordó la famosa frase «paso a paso» dijo: «no esa frase ya prescribió, ya fue, vamos a trabajar con el único objetivo de lograr el ascenso al Nacional».

CADU será el club número 23 que dirige en su carrera como entrenador, sin contar la Sub 20 de Argentina, en relación a eso y a su motivación afirmó: «no llevo la cuenta de los clubes donde estuve, pero la motivaciòn es hacer lo que me gusta y estar en el campo con los jugadores y dirigirlos».

Por el momento llegaron dos refuerzos el delantero Juan Cruz Vera Borda y el defensor Lisandro Mercuri, al respecto señalo: «pero habrá más seguro, en las próximas horas firmará un jugador que ustedes conocen bien, es de esta ciudad, del club, yo no voy a dar el nombre, que lo diga el presidente, es un jugador que me encanta, ojalá que arregle y pueda estar con nosotros. Las incorporaciones se van a definir en esta semana y la que viene seguro. Todas ellas van ayudar al plantel que quedó para llegar a conseguir el ascenso. La pretemporada se va a realizar acá en Zárate, la idea es tener el plantel completo antes de comenzarla. Mientras que de las desvinculaciones el presidente les va a informar de todo eso en los próximos días».

LA PALABRA DE MANSILLA Y DAVIO

También en la conferencia de prensa tuvieron la palabra el preparador físco, Pablo Mansilla y uno de los ayudantes de campo, Santiago Davio. Esto era lo que decían cada uno de ellos:

– Pablo Mansilla: «Volver al club para mí es una gran responsabilidad, es la institución que soy hincha y ahora regreso con Mostaza que es un amigo a quien quiero mucho. Diego me vino a buscar, es un lindo desafio, creo que vamos a pelear cosas importantes ese es nuestro objetivo».

– Santiago Davio: Es un gran sueño, estoy agradecido de formar parte del cuerpo técnico, a todos los que nos gusta el fútbol imagínense hoy estar a la par de Mostaza, de este cuerpo técnico tan prestigioso con toda la trayectoria que tiene. Cuando me comentó Diego no lo dude un instante, con muchas ganas de empezar a trabajar siempre sabiendo escuchar antes de hablar, tengo mucho que aprender al lado de ellos. Voy a tener a compañeros que tuve a la hora de jugar, va a hacer una experiencia muy linda. Ojalá que se pueda dar el ascenso tan esperando».

Reinaldo «Mostaza» Merlo, entrenador de Defensores.

