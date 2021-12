La agenda que sigue en el Concejo Deliberante, según los concejales Morino y Matzkin

Luego de la elección de autoridades del Concejo Deliberante, el ahora presidente Aldo Morino (Frente de Todos) fue consultado sobre agenda del oficialismo para el próximo período legislativo. Al respecto, sostuvo que “como oficialismo estamos atados a la necesidad de recepcionar todos los proyectos que vienen del Departamento Ejecutivo y también ir un paso más allá y tener la creatividad para trabajar proyectos propios en consenso con el Ejecutivo, siempre en el marco del Plan Ciudad que se gestionó a inicios del período de Osvaldo Cáffaro”.

Quien también se refirió a la agenda legislativa para el próximo período, el presidente del bloque de Juntos, Marcelo Matzkin definió que la actitud tomada por la concejal Lorena Bustos, «nos cambia el posicionamiento y la responsable es ella. Si hoy hubiese estado una persona de nosotros, tal vez estaría yo como presidente del Concejo Deliberante y tendría la posibilidad de desempatar cuando, por ejemplo, el Municipio propone un aumento de tasas por inflación, cuando propone que un kiosco sea gran contribuyente como una empresa automotriz y pague sobretasas». Y concluyó diciendo que «por eso no podemos dar la pelea, cada vez que Bustos vaya a un kiosco y le cobren de más le va tener que explicar que por su voto no se pudo frenar el aumento de tasas, cada vez que haya un hecho de delincuencia, va a tener que explicar que por su voto no se puede declarar la emergencia en seguridad».

En tanto, confirmó que “Hemos tomado la decisión de expulsar a Lorena Bustos de nuestro bloque”.

LA UCR PIDE LA RENUNCIA DE LORENA BUSTOS

Desde la Unión Cívica Radical (UCR) de Zárate emitieron un comunicado ayer en el que señalaron que «ante la inescrupulosa postura adoptada por la concejal Lorena Bustos en la continuidad de la sesión preparatoria llevada a cabo el miércoles 15 del corriente, la UCR repudia enérgicamente su actitud, contraria a normas éticas tan caras a nuestros valores y principios».

Y se preguntaron: «¿Tal actitud se debe a una decisión propia o hay detrás oscuros intereses?. Es esta una duda que siempre tendremos!! Es sumamente sugestivo que con su voto ha sido funcional al oficialismo local, a quien siempre repudió».

«En nombre de la UCR, partido por el cual fue electa, si le queda algo de dignidad, exigimos que presente su renuncia de forma inmediata», concluyeron en un comunicado desde la Unión Cívica Radical de Zárate.

Marcelo Matzkin, presidente del bloque Juntos.

Aldo Morino, Frende de Todos.

