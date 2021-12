Violento choque entre móvil de la Prefectura y un auto

Durante los últimos días fueron varios los siniestros viales que se produjeron en la ciudad, lo que da cuenta de una problemática concreta en el distrito, la cual requiere de un abordaje que debe partir de la educación vial y el apego a las normas.

Son numerosos los vehículos que terminan destrozados o las personas heridas en choques en la vía pública; si bien el número de víctimas fatales es bajo, es necesario pensar en cuáles son los factores que generan siniestros viales casi de manera diaria.

El fuerte choque ocurrido en la tarde de ayer ocurrió en la intersección de Aristóbulo del Valle y Pinto y tuvo como involucrados a un móvil de Prefectura Naval Argentina y a un automóvil particular.

Todo ocurrió alrededor de las 14 horas, cuando dos agentes de la fuerza nacional a bordo del móvil, se desplazaban por calle Aristóbulo del Valle, sentido a Hipólito Yrigoyen. Fue en esa intersección, teniendo prioridad de paso por circular desde la derecha, donde fueron embestidos por un Ford Focus – que circulaba por Pinto- en el que viajaba un sujeto de mediana edad.

Tal fue la violencia del impacto que, tras colisionar a la altura de la rueda delantera izquierda, el Ford Focus salió despedido hacia la vereda y terminó su recorrido contra un nomenclador que fue derribado por el choque.

Afortunadamente, en ese momento no había personas en la vereda por lo cual no se tuvieron que lamentar peatones heridos.

Quien sí resultó lesionado fue el conductor del automóvil particular, quien fue asistido por el personal del Servicio de Emergencias Municipal, cuyo profesionales médicos le brindaron asistencia en el lugar del hecho y luego lo trasladaron hacia el Hospital Zonal Virgen del Carmen para un chequeo médico más exhaustivo.

Al lugar se acercó personal de PNA, así como también de la Dirección de Prevención Urbana y del Comando de Patrullas. La circulación por la zona se vio limitada durante varios minutos.

DOS AUTOS CHOCARON EN ROCA Y CASTELLI: UNA MUJER RESULTO HERIDA

En horas de la mañana de ayer, una mujer debió ser asistida por profesionales médicos luego de sufrir un choque en la zona céntrica, cuando se desplazaba en su automóvil.

El siniestro vial tuvo lugar en el cruce de las calles Castelli y Roca, donde se vieron involucrados un Volkswagen Fox y un Chevrolet Corsa.

A raíz del impacto, la conductora del Vw Fox sufrió las consecuencias del “efecto latigazo” y presentaba dolores en la zona cervical.

Por esa razón, debieron hacerse presentes los médicos de la empresa Semzar que le colocaron un cuello ortopédico y la trasladaron hacia el Hospital Zonal Virgen del Carmen para controlar su estado de salud.

En el lugar también tomó intervención la Dirección de Prevención Urbana que le solicitó los datos a las partes involucradas.

