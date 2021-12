Anunciaron una serie de medidas para mejorar el servicio de agua

En la mañana de ayer, el Secretario de Servicios Públicos Alejandro Cimiotta anunció la realización de un plan de acciones concretas para mejorar el servicio de agua en el distrito, que incluye el proyecto de desarrollo de una planta potabilizadora.

“Estamos desarrollando algunas acciones coyunturales para poder avanzar a una solución estructural del tema, que nos va a demorar más tiempo, pero en el mientras tanto venimos con acciones concretas para llevar alivio. Lo más emblemático es la puesta en funcionamiento de los dos tanques de agua, tanto el que está en Alem e H. Yrigoyen como el de Villa Fox”, dijo Cimiotta.

El funcionario estuvo acompañado por la Ing. Hidráulica, Laura Bacha, quien se encuentra asesorando al área sobre el plan de acción para llevar a cabo distintas tareas de mejoramiento del servicio.

“El sistema de aguas y saneamientos es un sistema donde hay que ponerle tecnología y seguimiento de forma constante, no se puede abandonar. La tecnología avanza a pasos agigantados y siempre hay que modernizar el sistema de aguas, dijo la Ing. Bacha.

En el esquema de trabajo a corto plazo, la asesora planteó un trabajo enfocado a la reparación de fugas, tanto de agua como de cloacas, con el propósito de mejorar el servicio pero fundamentalmente por una cuestión ambiental. “No se puede derrochar el líquido ni derramar el líquido en la vía pública por todo lo que eso conlleva”, explicó.

En ese sentido, también se refirió a la decisión de poner en funcionamiento los tanques de agua antes mencionados: “Otra acción que trajo mucho ruido fue el tema de los tanques. Es un tema que se aplica no solo en Zárate o en Buenos Aires, sino también en las grandes ciudades europeas o en Estados Unidos. Guardar agua en reservorios para lograr una calidad controlada, una presión controlada y un abastecimiento contínuo, es fundamental”.

Al respecto, detalló que “el tanque de agua no mejora la calidad, pero sí la tiene controlada ya que se pueden tomar muestras y hacer un control periodico del agua que estoy entregando al servicio. El caudal va a ser continuo porque el tanque va a estar lleno y al tener una reserva de agua, me asegura un abastecimiento de tres o cuatro horas sin interrupción”.

Bacha refirió que estas medidas impactarían en una mejora de la presión del servicio, siendo este uno de los principales reclamos de vecinos de distintos puntos de la ciudad.

Por último, agregó que se encuentran realizando un reacondicionamiento de las bombas de los pozos del anillo que bordea Zárate y Lima, para asegurar que sea aprovechado todo su diámetro: “Vamos a habilitar dos pozos nuevos que van a bombear al acueducto, con lo cual va a haber alrededor de 200m3/h más de agua”.

Alejandro Cimiotta y la Ing. Hidráulica, Laura Bacha.

