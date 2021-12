El vacunatorio de Pellegrini se muda a la Unión Vecinal de Villa Carmencita

Así lo confirmaron fuentes consultadas por este medio, tras el cierre de los vacunatorios de Ioma en el distrito. La decisión tiene que ver con la nueva etapa de la campaña de vacunación en el marco de la aplicación de terceras dosis y refuerzos, que no requiere de un ritmo tan urgente como a comienzos de año.

El coordinador del vacunatorio de Ioma que funcionaba en Villa Carmencita, Mariano Álvarez, detalló que el vacunatorio de la Región Sanitaria V dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires instalado en Club Pellegrini se trasladará al establecimiento de Rawson 1563, donde funcionó el vacunatorio de Ioma hasta el martes pasado.

“Ese vacunatorio va a estar operativo desde el día lunes, atendiendo la turnera que tenía asignada el vacunatorio de Ioma, y a partir del miércoles tendrá turnera propia”, dijo Álvarez y agregó que la mudanza se realizará durante en el transcurso del fin de semana.

En ese sentido, comentó que durante las últimas semanas comenzaron a cerrar todos los vacunatorios de Ioma de la Provincia de Buenos Aires. “El primero que cerró fue el de la Mesa Coordinadora de calle Castelli y el vacunatorio itinerante de Lima. Nosotros fuimos el último vacunatorio en cerrar porque somos los que teníamos mayor cantidad de aplicaciones por día. Llegamos hasta el miércoles pasado, aunque teníamos turnera hasta el martes de la semana que viene. Se decidió cerrar el miércoles para poder coordinar con Pellegrini el traslado”, detalló el coordinador y, de esa manera, confirmó que ya no quedan vacunatorios de Ioma operativos en el distrito, por lo cual se continuará trabajando con el vacunatorio del Ministerio de Salud de manera centralizada.

“El objetivo de los vacunatorios de Ioma fue atender a la población esencial como maestros, policías y personal de salud; luego se terminó convirtiendo en un vacunatorio general y ya cumplieron el objetivo previsto”, comentó y agregó: “En Zárate estamos con la población objetivo vacunada en un 98%. No tenía razón de ser que existan cuatro vacunatorios cuando uno solo puede atender la demanda general, que son las aplicaciones eventuales de primera y segunda dosis de aquellos que no se quisieron vacunar en un primer momento, y las aplicaciones de terceras dosis o dosis de refuerzo, de acuerdo a lo que corresponda y que, si bien se va acelerando, tiene un ritmo mucho más tranquilo de vacunación”.

El vacunatorio de Villa Carmencita es el único que quedará operativo.

El Club Pellegrini deja de funcionar como centro de vacunación.

