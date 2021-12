Trabajan en un proyecto de construcción de una planta potabilizadora

A fines de la semana pasada, desde el área de Servicios Públicos anunciaron una serie de medidas adoptadas para mejorar el servicio de agua en el distrito; en la misma línea, también adelantaron que se proyecta trabajar en un plan de cloacas y adelantaron obras en Villa Massoni.

Según adelantaron el titular de Servicios Públicos, Alejandro Cimiotta y la asesora del área Ing. Laura Bacha, se encuentran trabajando en el Plan Director de Cloacas y el Plan Director de Agua en todo el partido.

“El plan de cloacas va a ser un poco más rápido que el de agua. Se va a habilitar el emisario que va a permitir conducir el líquido cloacal directamente al río Paraná, que por suerte es un río que permite depurar de forma natural los líquidos cloacales. Esto se hace en todos lados, no es un invento mío. Calculo que en un año y medio ya vamos a poder ver la gran obra de la estación de bombeo y la habilitación del emisario”, describió la Ing. Hidráulica, Laura Bacha.

Por otra parte, comentó que en cuanto al plan de agua se está planeando hacer una planta potabilizadora para alrededor de 250 mil habitantes que va apunta a solucionar el déficit de agua en el distrito “y va permitir un crecimiento ordenado tanto urbanístico como industrial porque hoy está limitado por esta falta de recursos”.

Si bien todavía el proyecto no fue presentado en el ENHOSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), la carpeta acercada por la asesora ya cuenta con el visto bueno del intendente en uso de licencia, Osvaldo Cáffaro y el actual intendente, Ariel Ríos. El proyecto prevé una inversión de 30 millones de dólares para la planta, y 2 millones más para las redes que salgan de esa planta.

Bacha agregó que desde Servicios Públicos contrataron una experta que se encuentra realizando un estudio del acuífero que provee al partido: “El acuífero de Zárate está explotado desordenadamente y excesivamente. Vamos a ver cómo están los niveles estáticos y dinámicos de las distintas perforaciones, pero no es un recurso técnicamente viable.

Del mismo modo, se refirió a la situación de las redes de agua y sostuvo que se encuentran “muy castigadas”, por lo que “junto al ENHOSA estamos viendo de hacer un recambio de las redes de agua y de cloacas. Vamos a empezar por el barrio de Villa Massoni, eso va a traer molestias, inconvenientes a los vecinos, pero sepan que es para un bien a largo plazo. Vamos a romper calles, vamos a romper veredas, vamos a dejarlos un tiempito sin agua, pero a largo plazo es la única solución viable”, amplió Bacha.

El recambio de las cañerías de la red de agua, sostienen, mejoraría la cantidad y la presión que los vecinos reciben en sus domicilios. Según apuntó Bacha, el cambio de estas redes prevé un presupuesto aproximado de 800 millones de pesos (solo para Villa Massoni) y se estima un número similar para cada etapa siguiente.

