Guía para preparar la mesa de estas fiestas y hacer tu mejor regalo

Y un año más, sin habernos dado cuenta, estamos en Nochebuena, en el mes más especial del año. Con diciembre vuelve la ilusión, las ganas de celebrar, de disfrutar y de estar en familia. La Navidad están a la vuelta de la esquina y es por ello que es momento de organizar regalos y comidas. Si ya hiciste algunas compras vamos a seguir dándote algunos consejos en regalos o cosas ricas para comer en estas fiestas. Empezamos con una buena picada en la mesa navideña, o para ir pensado en el próximo fin de año. No dejes de visitar el local de Fiambrería Zanou en Brown 1050, que prepara unas excepcionales tablas de fiambres, más todos los productos que ahí podés adquirir con la calidad renombrada de siempre. Para hacer pedidos 3487-15-660302.

Seguimos por el plato principal Parrilla Los 3 Deseos tiene promos de pollo con fritas, milanesas, asado, pechito de cerdo, tartas, empanadas y mucho más. Juan B. Justo y Soler. Tel.441202.

Pollo Félix , Rotisería y Parrilla te espera con las mejores propuestas para la mesa navideña y de año nuevo como arrollado de pollo, piononos, pollos y muchas más sugerencias. Hacé tu pedido al 431155 o visitalo en Pagola 236.

En Rivadavia y Gallesio, Mister Pollo te espera con pollo a la brasa, lechón, matambre, y otras variedades tradicionales para la mesa navideña, hacé tu pedido al 432855.

En la tradicional fábrica de pastas Arrighi, 25 de Mayo 615 encontrarás -además de la gran variedad de pastas frescas y pizzas-, el clásico menú para estas fi estas que engalana la mesa: arrollados primavera, matambre, vitel toné, lengua a la vinagreta, tomates rellenos y varias especialidades más. Hacé tu pedido al 423448.

Mayben, confitería tradicional zarateña de Bolívar 835 recibe pedidos con anticipación en un selecto menú para la mesa navideña de dulces y salados. whatsapp 3487-511061 y tel. 422205.

Especialmente para estas Fiestas, Grandiet te ofrece alimentos veganos, frutos secos, pan dulce y budines , productos sin TCC y, particularmente ha preparado sus exquisitas bandejas navideñas. Una opción imperdible para paladares exquisitos. Rómulo Noya 707. tel. 03489-556045.

G´Express ha puesto especial dedicación en sus ofertas para empresas o particulares en Pan Dulce y Budines con descuentos importantes por mayor cantidad, por ejemplo en Cajas navideñas, llevando 100 unidades cada una a $100. No te lo pierdas, Rivadavia y San Martín. tel 446773 y whtsapp 346987.

Si el menú elegido por la familia donde hay jóvenes ansiosos no te olvides que Pizzería y Cervecería Andrade en Andrade 1010 te ofrece las mejores opciones en pizzas con ofertas super especiales . Llamá al 430505.

El restaurant Tiempos Viejos, te espera para que reserves tu pedido con el menú que engalanará la mesa por prestancia y rico sabor. Comunicate al 408913.

Como siempre, desde hace medio siglo, Confitería REX te ofrece su afamado Pan Dulce que disfrutaron y siguen paladeando varias generaciones de zarateños. Pero todo se completa con los menúes especiales en sus variedades saladas y como siempre postres, tortas, masas finas y secas y productos de panadería, especialmente las ricas facturas. Castelli 770.

La mesa navideña tiene como un clásico la gran variedad de productos , con las mejores ofertas que ofrece Scotch en Ituzaingo 790,local 1, que hace envíos a domicilio llamando al 432676 y por whatsapps al 675316. Además tiene productos para diabéticos y celíacos, y te prepara bolsas especiales, cajas y canastos navideños con descuentos por cantidad.

Y si tu pasión es la cocina, o te gusta un buen asado a la parrilla para la nochebuena o fin del año hay varias opciones interesantes que no debes descartar: No pensaste en asar Corderos, hay una especial oferta llamando al 3489-653192 de corderos enteros frescos o congelados de primera calidad que pesan entre 13 y 14 kilos para merecer una plauso para el asador. Y las ensaladas, de verduras o frutas, para encontrar todo lo que querés para lucirte pasá por La Huerta, productos de calidad en tu mesa.

Los encontrarás en Noya esquina Alem. Y siguiendo con los buenos plato tradicionales para la mesa familiar o la parrilla del asador, no podés dejar de visitar todo lo que ofrece Carnicería San José en Larrea 1456, tel. 425255 que siempre te sorprenderá con alguna oferta especial como esta vez con la de matambre de novillos congelados a un super precio.

Y si de pollo se trata, no dejes de ir a La Boutique del Pollo, Ituzaingo esquina Moreno, te sorprenderás con la calidad de sus productos y la esmerada atención a sus clientes. Hace tu pedido al 675783.

Pensando el postre, no hay duda que el calor veraniego nos invita a disfrutar de un rico helado de Tuc Tuc con una promo especial 2 kg. de helado a $ 1.550. Helados artesanales para disfrutar. Hacé tu pedido al 15 713373 o vista el local en la calle 1º de Mayo 2004.

El Emporio del Helado, la mejor de las opciones con nuevas promociones y venta por mayor y menor. Larrea 1002 esquina Alem tel. 421750.

Y el arbolito navideña nos espera esta noche con los regalos tradicionales que trae el mítico Papá Noel para la familia.

En Optica Madonna encontrarás para elegir una amplia variedad de armazones, anteojos de sol, lentes de contactos y lentes de diseño personalizado en Ituzaingo 721.

Sakura te ofrece muchas opciones para el arbolito en zapatos y carteras ideales para este verano. Date una vuelta por el local de 19 de Marzo e Independencia donde con la esmerada atención de sus dueñas podrás elegir lo major para un regalo o, por qué no para regalarte y poder lucir en estas fiestas.

El mejor regalo y las más variadas prendas de vestir para vos o regalar la encontraras como siempre en Mona Lisa Boutique, que te ofrece un 15% de descuento y 3 y 6 cuotas con tarjeta de crédito. No te lo pierdas, date una vuelta por Rivadavia 860.

Y si estás indecisa/o sobre que regalar para quedar muy bien, no dejes de visitar Bazar, en Justa Lima 890 un lugar muy agradable para recorrer y ver las múltiples opciones para ese regalo especial.

Si de tradición se trata, Tutto Bianco que está cumpliendo 30 años de vida comercial y te ofrece esos exclusivos artículos de blanquería soñados por vos para quedar muy bien con tu regalo. No dejes de visitar el local de Catelli761.

El Rey del Control Remoto en su nueva dirección de Justa Lima e Hipólito Yrigoyen te ofrece una variedad de artículos con los que podés quedar muy bien en el preciado arbolito de Navidad.

Si el regalo es especial, esos que marcan en l tiempo, Joyería y Relojería Frisco ofrece una variedad de artículos que te harán quedar muy bien. Mirá las vidrieras en F. Pagola 368.

Llegan las fi estas y los comercios ofrecen su variedad de productos.

