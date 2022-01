«Está garantizado que el 2 de marzo empiezan las clases»

Entre 2020 y 2021, la educación argentina osciló entre el cierre total y parcial de escuelas, con un retorno a la presencialidad plena recién en el segundo cuatrimestre de este año. El próximo año, será distinto.

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, dijo ayer que se garantiza el inicio de clases para el 2 de marzo próximo y adelantó que «se va a intentar un inicio del ciclo lectivo que sea reparador después de tanto dolor» por la pandemia por coronavirus.

«Vamos a intentar un inicio del ciclo lectivo que sea reparador después de tanto dolor para todos. Está garantizado el ciclo lectivo. El 2 de marzo empiezan las clases», manifestó.

En ese sentido, reafirmó que el Gobierno proyecta una «presencialidad plena» y remarcó que «hoy lo que dice la autoridad sanitaria nacional y las provinciales es que el 2 de marzo» pueden empezar las clases con «presencialidad plena, a menos que la pandemia implique otra cosa».

El ministro explicó que en ese caso «la virtualidad o educación a distancia» funcionará «como apoyo, como fortalecimiento, pero la presencialidad es la regla en el sistema educativo argentino».

Respecto de la universidad, Perczyk aclaró que «es distinta, también tiene virtualidad como apoyo a la presencialidad».

CICLO LECTIVO 2022

Se estableció en 190 días el mínimo de clases para el 202con la posibilidad de que cada jurisdicción defina sumar días y horas para priorizar los aprendizajes afectados por la pandemia de Covid-19 y la recuperación de los tiempos escolares, se informó oficialmente.

Además, se fijaron 15 días de vacaciones durante todo el mes de julio para que cada una de las jurisdicciones seleccione dos semanas a fin de promover el turismo local y entre provincias.

NO SE EXIGIRA EL PASE SANITARIO

Fuentes del Ministerio de Salud y de Educación dieron a conocer a que no exigirán pase sanitario a los alumnos para el inicio de las clases. Es decir, no les pedirán que acudan a las escuelas vacunados. Cabe resaltar que la vuelta a clases en el 2022 será bajo los exactos protocolos que rigieron hasta el cierre del período educativo de 2021.

Esto quiere decir que el barbijo o tapabocas seguirá siendo obligatorio a no ser que los distritos determinen lo contrario para sus respectivas jurisdicciones. El último punto de discordia entre padres y autoridades -el del barbijo- seguiría siendo obligatorio a no ser que una jurisdicción determine lo contrario. La Ciudad de Buenos Aires, en noviembre, flexibilizó su uso en el aula hasta tercer grado y para todos los cursos en los recreos. Por su parte, la provincia de Buenos Aires solo anuló la obligatoriedad del tapabocas en los patios.

Igualmente todo dependerá de la situación sanitaria y de cómo avance la pandemia del COVID-19.

Se proyecta una «presencialidad plena» en las escuelas para el ciclo lectivo 2022.

Comparte esto: Twitter

Facebook