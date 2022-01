Volvieron a cortar la Ruta 6 en reclamo ante la falta de agua

La falta de agua en época de verano es un verdadero drama para cualquier familia. El servicio de agua potable resulta esencial para los vecinos que deben hidratarse constantemente ante las altas temperaturas, pero también es determinante para el aseo personal y de la casa.

En ese marco vecinos del barrio Santa Lucía perteneciente a Campana y que se encuentra ubicado en Ruta 6, entre Zárate y esa comuna, salieron a la ruta en la mañana de ayer para cortar el paso vehicular ante la falta de respuestas de las autoridades frente a la problemática que los aqueja.

Hace ya dos semanas que los vecinos padecen la falta del servicio lo que deriva en serias complicaciones, más aún si se entiende el contexto sanitario, el aumento de casos positivos de Covid 19 y la necesidad imperante de reforzar las medidas de aseo y lavado de manos.

Antes de Navidad también llevaron a cabo un corte con quema de cubiertas pero solo en la mano sentido a Campana; en ese oportunidad, el tránsito vehicular debió ser desviado en la zona de barrio Saavedra, para que los vehículos pudieran retomar su marcha por Ruta 193 y luego continuar por Ruta 9.

En cambio durante la jornada de ayer, la decisión de los vecinos fue la de cortar de manera total el paso por el lugar, impidiendo la circulación de los vehículos como medida de protesta. Según manifestaron, a pesar de los reclamos no obtuvieron respuestas por parte del Ejecutivo Municipal de Campana y sólo tuvieron asistencia de parte del personal de Bomberos Voluntarios de esa ciudad, pero advirtieron que eso no resuelve el problema de fondo del vecindario y no descartan prolongar la medida de protesta. El tránsito desde Zárate fue desviado por personal de Policía Vial a la altura de la rotonda de barrio Bosch, mientras que desde Campana el desvío se produjo a la altura de la planta Tenaris.

