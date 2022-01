Tercera ola y refuerzo: qué pasa si me vacuno sin saber que tengo Covid-19

En los últimos días, casi todos tuvimos un amigo o familiar aislado por coronavirus o por ser contacto estrecho de un positivo. En este contexto, con la curva que se dispara y el desembarco de Ómicron con casos asintomáticos o con síntomas leves, a muchos les llegó el turno para darse la tercera dosis. La posibilidad de aplicarse el famoso refuerzo trajo una nueva duda o destrabó un nuevo miedo: ¿qué pasa si me vacuno sin saber que estoy contagiado?

Llegar a fin de año con fatiga o contracturado pasa siempre pero esta vez puede ser Covid. Tener dolor de cabeza podría asociarse con el calor o el estrés aunque también con el virus. Lo mismo con una molestia en la garganta: ¿aire acondicionado o coronavirus?

Estos síntomas leves y fácilmente confundibles sumados a más de 50.000 positivos en un día, cifra del último jueves, llevaron a los de la tercera dosis a buscar respuestas sobre vacunación y contagio en la era de Ómicron.

Arnaldo Casiró, jefe de Infectología del Hospital Alvarez, suma detalles sobre la experiencia disponible al respecto. “Hay muchos casos de personas que se vacunaron sin saber que tenían Covid y que a las 24 horas empezaron con síntomas, se hisoparon y dieron positivo», señala.

«Lo que vimos fue que esos cuadros no se agravaron por la vacuna. Tener la infección tampoco afectó los niveles de anticuerpos que al tiempo se generaron por la enfermedad y por la dosis aplicada”, agrega el especialista, que asegura que hay reportes de Inglaterra e Israel en esta misma línea.

Aclara que «puede que se confundan los síntomas o que incluso se superpongan aunque esto no implica mayor riesgo de que el Covid tome una forma más grave por la inmunización”.

Diferente es la situación si la persona sabe que tiene coronavirus. “Con Covid confirmado o con cualquier otra infección como una gripe común, la indicación es esperar para vacunarse”, aporta Casiró.

La primera razón tiene que ver con no contagiar a otros al momento de asistir al centro de vacunación, también con evitar que se mezclen los síntomas que puede generar la vacuna con los de la infección.

En tercer lugar, afirma que por el Covid se va a desarrollar inmunidad natural por lo que no tiene sentido recibir en simultáneo un “booster artificial”.

Por otro lado, remarca que la infección se transitará como si la persona no hubiera recibido esa tercera dosis ya que “los anticuerpos se desarrollan entre el día 7 y el día 14 de la aplicación”, precisa el infectólogo del Álvarez.

Entre los que se contagiaron, se enteraron y evitaron el refuerzo, esa dosis que queda pendiente podría darse a partir de los 15 días del alta epidemiológica. “Eso es lo que le recomiendo a mis pacientes para que se la apliquen cuando estén completamente recuperados de la infección», comenta.

A su vez, en los casos de contagio aconseja realizar un chequeo médico antes de la tercera dosis para verificar que el paso del coronavirus no haya dejado alguna secuela respiratoria o cardíaca.

