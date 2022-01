El año terminó y comenzó con diferencias políticas en el Concejo Deliberante

Tras la jura de diez nuevos ediles, el Concejo Deliberante quedó con un marcado equilibrio de fuerzas desde lo formal. No obstante, no está todo tan claro como parece, y diez votos del Frente de Todos y otros diez para Juntos distan de ser el panorama político real.

El rol de la concejal de Juntos, Lorena Bustos, que fue decisiva para que el Frente de Todos se quedara con la presidencia, dejó muchas heridas dentro del bloque opositor.

Por un lado, la edil de Lima presentó una carta formal a la presidencia anunciando que se conformaría en un unibloque; es decir que su banca será independiente, que ella será la titular y que podrá o no adherir a uno u otro frente. Ya ha pasado en la historia legislativa del Partido tal situación, y una situación inaugural de estos unibloques fue el conformado por Miguel López, quien era peronista pero en la década del noventa discrepaba con las políticas del ex presidente Carlos Menem. Esto lo llevó a conformarse en un bloque propio y no responder a la línea política del Partido Justicialista que no lo representaba en aquel momento.

En los últimos tiempos, lo propio ha hecho el concejal limeño Lucas Castiglioni, del Partido Justicialista que, si bien adhería a todo lo propuesto por el kirchnerismo a nivel nacional y provincial, tenía sus diferencias con el PJ local y con el intendente Cáffaro.

Otro concejal adherente a Juntos, y que se conformará en un unibloque, es el radical Norberto Toncovich, quien también ya presentó una carta en presidencia en donde continuará con la fractura con sus diferencias con el Pro. Cabe señalar que antes del 10 de diciembre el bloque radical estaba conformado por María Elena Gallea e Irene Guehenneuf, que adherían al frente Juntos pero que conformaban un bloque aparte, “Juntos dar el Paso”, reconociendo su extracto radical.

Por lo tanto, pertenecientes al frente Juntos y referencias en el Pro quedarán Marcelo Matzkin, Alejandro Cracco, Walter Unrein, Natalia Blanco, Victoria Semería Olmos, Alejandra Lozano, Stefanía Rodriguez Schatz y Marcelo Pastore. Luego Norberto Toncovich en su unibloque de pertenencia radical y, finalmente, Lorena Bustos.

En cuanto al bloque del Frente de Todos la homogeneidad es una palabra que conlleva lealtad y cada espacio responde a movimientos y partidos diferentes, que mantienen su status quo mientras son gobierno. Por un lado, el bloque del Frente de Todos quedará conformado por Vanesa Palermo, Aldo Morino, Tania Caputo, Javier Yagode, Mariana Conturbi y Mauricio González. Todos concejales de Nuevo Zárate, el partido vecinalista del intendente, o que mantienen acuerdos políticos como Tania Caputo (Partido Comunista) y Javier Yagode (Movimiento Evita); quizás los partidos más de izquierda que tiene el ala política local. O el caso de Vanesa Palermo, que mantiene un cargo en Smata Nacional de Ricardo Pignanelli, titular del sindicato de mecánicos muy fuerte en la zona por tener miles de afiliados de Toyota.

En tanto Leandro Matilla, Olga Cerato y Mónica Cabeza son netamente peronistas, afiliados ellos al Partido Justicialista y que tienen en Abel Furlán a su referente político. Y mientras sigan los acuerdos políticos entre Nuevo Zárate y el peronismo los votos se sumarán al Frente de Todos.

Se espera un año de muchas discusiones y cruces políticos en el HCD.

El oficialismo retuvo la presidencia, que quedó para Aldo Morino.

