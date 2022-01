Zárate tuvo 285 nuevos casos y Campana 291

La tercera ola de COVID-19 no cede y La cifra de contagios diarios no se detiene. El parte oficial que emite el Municipio confirmó que se reportaron ayer 285 nuevos casos positivos de COVID-19, de los cuales 280 corresponden a Zárate y 5 a la localidad de Lima. No hubo muertes.

Además, también indicó que 95 vecinos fueron dados de alta tras superar la enfermedad, 404 se calificaron como “eventos sospechosos” y se descartaron 262 tras conocerse los resultados de laboratorio.

Al momento, son 1.217 los casos activos en el distrito, es decir, vecinos que se encuentran transitando la enfermedad. La cifra de pacientes recuperados ya llegó a los 16.360, mientras que son 402 los fallecidos registrados en el parte municipal desde el inicio de la pandemia a la actualidad. El total de contagios desde marzo del 2020 a la fecha es de 17.979.

En cuanto a la campaña de vacunación, la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires detalle que en lo que respecta a Zárate, son 239.262 las aplicaciones totales de vacunas contra el Covid 19, de las cuales 118.968 corresponden a primeras dosis; 103.699 a segundas dosis; 11.959 a terceras dosis y 4.636 a refuerzos.

Por otra parte, el secretario de Salud municipal, Dr. Marcelo Medina había indicado que la mayoría de los pacientes que se encuentran internados en el distrito «son con enfermedades habituales, que padecen todo el año. No hay una superpoblación de pacientes con Covid». Aunque advirtió que están creciendo los contagios entre el personal de salud.

Largas filas para hisoparse ayer en el Club Ferroviarios.

