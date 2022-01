Tercera ola de COVID-19: Cuántos casos se reportaron en el inicio de la semana

La cifra de contagios diarios sigue mostrando números impactantes, aunque no la de muertes e internaciones. El parte oficial que emite el Municipio confirmó que se reportaron ayer 161 nuevos casos positivos de COVID-19, de los cuales 152 corresponden a Zárate y 9 a la localidad de Lima. No hubo víctimas

Además, también indicó que 144 vecinos fueron dados de alta tras superar la enfermedad, 222 se calificaron como “eventos sospechosos” y se descartaron 94 tras conocerse los resultados de laboratorio.

Al momento, son 1.383 los casos activos en el distrito, es decir, vecinos que se encuentran transitando la enfermedad. La cifra de pacientes recuperados ya llegó a los 16.708, mientras que son 402 los fallecidos registrados en el parte municipal desde el inicio de la pandemia a la actualidad. El total de contagios desde marzo del 2020 a la fecha es de 18.493.

VACUNADOS EN ZARATE

En cuanto a la campaña de vacunación, la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires detalle que en lo que respecta a Zárate, son 241.819 las aplicaciones totales de vacunas contra el Covid 19, de las cuales 119.439 corresponden a primeras dosis; 104.368 a segundas dosis; 12.429 a terceras dosis y 5.583 a refuerzos.

EN CAMPANA

El parte que emite el Municipio de Campana confirmó ayer la detección de 243 nuevos casos de Coronavirus, por lo que total de contagios totales desde el inicio de la pandemia alcanzó los 18.952.

Al igual que en Zárate y pese a la gran cantidad de contagios que se vienen reportando en los últimos días, no fueron informadas nuevas muertes a causa de la enfermedad.

CORONAVIRUS EN ARGENTINA

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 51 muertes y 88.352 contagios de coronavirus.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento, en Argentina hay 1.967 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 39,1% y en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 40,0%.

De domingo a lunes se realizaron 139.741 testeos. Como resultado, la tasa de positividad fue del 63,22%, seis veces más del 10% que recomienda la OMS.

Aunque la cifra de contagios de ayer es menor al pico de 110.533 del viernes 7 de enero, casi se duplicó con respecto a los datos de hace una semana: el lunes pasado se reportaron 44.396 casos. Así, el total de infectados desde el inicio de la pandemia asciende a 6.399.196 y los fallecimientos son 117.543.

CASOS Y MUERTES POR PROVINCIA

De los 88.352 casos de COVID-19 reportados ayer, 52.964 casos (el 59,94%) se concentran en Provincia de Buenos Aires (32.457), CABA (10.547) y Córdoba (9.960). Para el resto del país, los números de casos fueron los siguientes: Catamarca 978 contagios, Chaco 1.974, Chubut 760, Corrientes 511, Entre Ríos 1.161, Formosa 805, Jujuy 1.782, La Pampa 300, La Rioja 339, Mendoza 2.981, Misiones 337, Neuquén 2.205, Río Negro 1.456, Salta 2.272, San Juan 1.061, San Luis 1.234, Santa Cruz 1.236, Santa Fe 7.305, Santiago del Estero 1.908, Tierra del Fuego 346 y Tucumán 3.927.

Del total de muertes reportadas ayer, 25 son hombres y 26 mujeres. Las provincias que más decesos reportaron fueron Buenos Aires con 21, Córdoba con 7 y CABA con 6 fallecidos, respectivamente.

El centro de hisopados que funciona en el Club Ferroviarios.

Comparte esto: Twitter

Facebook