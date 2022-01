Noelia Zapata, bailarina de O’Bahia: “Para mí el carnaval es sanación”

El Carnaval del País es, sin dudas, un acontecimiento que miles de personas esperan cada año. Su tradición festiva representa un espacio y un momento de encuentro para familias y grupos de amigos que allí concurren para disfrutar del imponente espectáculo a cielo abierto.

Entre las filas de artistas que dan vida al evento, se encuentra Noelia Zapata, la joven bailarina oriunda de Villa Carmencita que integra la comparsa O’Bahia con la temática “Colombina, la musa ideal” y que lleva, en sus raíces y su tradición familiar, el espíritu del carnaval marcado a fuego.

Noelia es bailarina de danzas folclóricas y tango. Desde muy chica, cuando tenía apenas ocho años, comenzó a estudiar danza con Luis Parisi e integró su ballet hasta los 14 años. Bailó con él hasta los 14 años, cuando decidió incursionar en la disciplina de patín artístico en el Club Náutico Zárate.

Así como el saber popular dice que “el tango te espera”, podríamos decir que el carnaval también te espera. Al menos a Noelia la esperó, ya que a sus 16 años conoció la Samba No Pé, un ritmo típico de Brasil que significa “samba en los pies”. Luego de eso, su vida no sería la misma.

“Empecé en una comparsa de acá que tenía un amigo y que se llamaba Huircalaf. Una comparsa que nació para que los chicos de bajos recursos pudieran ensayar, tener un momento de encuentro y salida de las falencias que tenían en sus barrios”, cuenta Noelia mientras recuerda los desfiles que realizaban en Fonavi, Villa Fox, Alsina o Lima.

Dos años permaneció en esa comparsa y fueron suficientes para saber que el camino del carnaval ya no se detendría. Luego se incorporó a comparsa Limeña Show, hasta que en 2015, luego de acompañar por tres años a las comparsas locales, tomó la decisión de probar suerte en Gualeguaychú. La ciudad entrerriana no sería un destino casual, desde que era pequeña, ese fue el destino de su familia, al igual que los carnavales de Monte Caseros, en Corrientes, provincia de la que era oriundo su papá.

Las noches de carnaval en Gualeguaychú estaban envueltas en magia para Noelia, pues significaba momentos de encuentro y goce familiar, donde se permitían despojarse del ajetreo de la rutina laboral.

Ese año, Noelia se incorporó a la comparsa Kamarr y allí permaneció durante dos temporadas. En 2017, Kamarr no salió a escena entonces la joven bailarina se abocó a participar de las giras del Carnaval del País. En 2018 hizo su pase a la comparsa Papelitos, donde se sumó como bastonera, que es el puesto en el que una artista abre una escuadra de representación de cierta temática. En el 2019 volvió a integrar el equipo de Kamarr, hasta que en 2020 se sumó a O’Bahia.

“Esto es como un equipo de fútbol, se siente como una pasión, un compromiso. Hay un trasfondo que se desconoce sobre el carnaval, y es que también es una fuente de trabajo para muchas personas de Gualeguaychú; son aproximadamente 200 integrantes por comparsa más las personas que trabajan en los talleres. Es la mayor atracción turística de la ciudad”, señala Noelia y destaca el gran trabajo que tiene que ver con la confección de los trajes, las carrozas y demás, que se realizan íntegramente de manera artesanal.

En cada comparsa, un director presenta una carpeta con una propuesta conceptual y estética, la cual tiene que tener determinado impacto social. En 2019, Noelia se encontraba bailando para Kamarr que ese año llevó el nombre de “Pandemia”. “Yo justo participé ese año como personaje principal, era el virus que venía a contagiar la alegría”, cuenta remarcando la predicción de lo que ocurriría a nivel mundial meses después.

Comparte esto: Twitter

Facebook