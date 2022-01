Vuelven a reclamar la instalación de cámaras de seguridad

Los dos bloques de Juntos por el cambio Zárate terminaron el año pasado haciéndose eco de un reclamo vecinal para colocar cámaras de seguridad sobre calle Pellegrini y las colectoras de la ruta 9, ante reiterados reclamos de vecinos por diversos robos que se dan en esa zona puntualmente.

“Existen diferentes situaciones que aumentaron el riesgo de no sólo graves accidentes de tránsito debido a la falta de señalización e iluminación, especialmente en horas de nocturnidad y en momentos de factores climatológicos; sino también por la falta de mantenimiento de los espacios verdes que impiden la correcta visibilidad de los vecinos que circulan” expresa el proyecto de los concejales.

Además el pedido enfatiza en que “el tránsito de automóviles y camiones es importante, debido a las diferentes actividades industriales y comerciales que se han instalado en la zona, así como también el gran crecimiento poblacional. Por ello es de suma importancia considerar la colocación de cámaras de seguridad para no solamente monitorear y controlar, sino también prevenir la zona ante potenciales hechos delictivos en pos de la seguridad del vecino ya que en el lugar existe un gran espacio verde al cual concurren nuestros vecinos como lugar de esparcimiento y disfrute y lamentablemente delincuentes atentan contra la seguridad de los mismos”.

Por este motivo realizaron la presentación de un proyecto de resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que coloque cámaras de seguridad sobre la calle Pellegrini entre las intersecciones con las colectoras Norte y Sur.

El pedido no fue tenido en cuenta por el propio Ejecutivo y es por ello que los vecinos vuelven a reclamar la instalación de estas cámaras con el fin de que se mejore la transitabilidad y la seguridad en toda esta zona de Panamericana.

Comparte esto: Twitter

Facebook