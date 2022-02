Osvaldo Cáffaro volverá a asumir su cargo al frente del Ejecutivo municipal

El intendente Osvaldo Cáffaro hasta ahora en licencia en su cargo al frente del Ejecutivo municipal, volverá en el transcurso de este mes de febrero a asumir sus funciones, según fue confirmado por él mismo en diálogo con LA VOZ.

El mandatario municipal solicitó licencia a comienzos del mes de diciembre del año pasado al Concejo Deliberante para poder ocupar un cargo en el Ministerio de Hábitat de la Nación, delegando la conducción de la gestión local en manos de Ariel Ríos para así, comenzar una nueva etapa en su actividad política en el ámbito nacional.

En ese momento, Cáffaro sostuvo que “es una temática que realmente conozco y bastante desde hace mucho tiempo; esta posibilidad la tuvimos hace un año atrás, pero no lo creía conveniente por la pandemia. Creo que es la mejor decisión porque esto nos vincula con un mundo que hoy desconocemos, con toda la política nacional», y se mostró “orgulloso de que el ministro Ferraresi me haya tenido en cuenta”. Jorge Ferraresi es el titular de la cartera de Hábitat y en su caso también dejó la gestión del partido de Avellaneda en 2020, para ocupar el cargo nacional en el gabinete del presidente Alberto Fernández.

Cáffaro fundamentó su decisión de trabajar en ese ministerio en poder desarrollar proyectos de mejorar la ciudad al tener la posibilidad de vincularse con otros lugares, otras provincias en un cargo de coordinación de programas de hábitat.

Pasado poco más de dos meses de aquella conferencia de prensa donde el intendente expuso las razones para pedir su licencia en el cargo y delegar el mismo en Ariel Ríos, primer concejal de la lista del intendente que ganó las elecciones en 2019, Cáffaro revió su decisión y retomará sus funciones al frente del Ejecutivo municipal ya que según dijo, sus expectativas en el ámbito del Ministerio de Habitat no se podrían cumplir, y considera que políticamente debe volver a sus funciones al frente de la gestión municipal para seguir trabajando por el bienestar de los zarateños mejorando la calidad de vida y resolviendo la multiplicidad de cuestiones que requieren de una sólida gestión.

Recordemos que Cáffaro lidera el Frente de Todos a nivel local, una coalición de partidos y movimientos sociales construido desde la pluralidad, con un proyecto para el partido de Zárate.

