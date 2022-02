Villa Fox salió a reclamar seguridad

En la tarde de ayer vecinos del barrio de Villa Fox se concentraron en la esquina de Justa Lima y Bernardo de Irigoyen para expresar su reclamo ante los graves problemas de inseguridad que atraviesa el vecindario.

Durante las últimas semanas fueron muchos los asaltos, entraderas y demás delitos de robo que se registraron en esa zona de la ciudad. Las alarmas vecinales, los grupos de Whatsapp y las cámaras de seguridad parecen ser insuficientes ante una problemática en ascenso y, hasta el momento, sin respuestas.

A comienzos del 2020 los vecinos también se manifestaron ante una ola delictiva que azotó el barrio; si bien en aquel momento se articularon algunas salidas a esta situación, lo cierto es que al poco tiempo se abandonaron y todo volvió a su estado anterior.

“Estamos haciendo hincapié en la Justicia que es muy lerda, Villa Fox es tierra de nadie, estamos siendo víctimas de una gran inseguridad. Pedimos celeridad en la Justicia para que se solucione esto de una vez”, manifestó a la prensa un vecino y agregó que en las últimas semanas se registraron muchos robos de gran violencia.

El hartazgo vecinal se tradujo en un pedido de presencia de las autoridades y responsables de la seguridad en el distrito. Si bien desde lo local se limitan a remarcar que las tareas municipales son preventivas, lo cierto es que los vecinos afirman que no tienen respuesta de las autoridades de la Comisaría 1ra y que muchas veces llaman por emergencias o situaciones sospechosas y los móviles policiales nunca aparecen o llegan con mucha demora.

“Esto no lo para una cámara de seguridad ni una alarma. Durante las 24 horas estamos siendo blanco de la inseguridad, no hay una hora determinada en la cual aflojen los robos o que haya más seguridad”, señalaron.

En la misma sintonía, una vecina que fue víctima de un asalto en su propio domicilio manifestó: “Somos rehenes de las falencias y la discordia que tienen entre Berni y el Intendente. Los vecinos no sabemos qué hacer, pedimos que los políticos se hagan presente o que nos citen al Concejo Deliberante”.

En el lugar se hizo presente durante la manifestación el subsecretario de Seguridad, Gustavo Maidana, quien hace pocas semanas asumió el cargo en una de las áreas mas complejas de la Municipalidad.

“Estoy con los vecinos, soy un vecino más padeciendo la inseguridad que se vive en Zárate. Estamos en contacto tratando de ver sus necesidades y ser el interlocutor con quienes tienen que darles seguridad como es la policía de la Provincia de Buenos Aires, o la parte de Nación”, expresó el funcionario y, utilizando casi las mismas palabras que los vecinos que reclamaban, agregó: “Zárate tiene razón, necesita que le brindemos seguridad. Nuestros hijos caminan por esta ciudad, hoy me pongo del lado de los vecinos para que juntos podamos exigir que nos cuiden porque para eso pagamos los impuestos”

En esa línea, comentó que existe la idea de elevar una nota a la cartera de Seguridad bonaerense exigiendo mayores medidas de seguridad para atacar el delito en el distrito.

Maidana también sostuvo que no hay una falta de diálogo entre la esfera municipal y la provincial sino que “no tenemos respuestas”.

Según detallaron vecinos, también se hizo presente el titular de la Comisaría 1ra, el Crio. Germán López, quien dialogó con los vecinos y prometió refuerzos en los patrullajes en la zona. Si bien se trata de una medida que los vecinos agradecieron, también surgió el interrogante entre los habitantes del barrio sobre porqué no se implementaron antes esos refuerzos si la problemática es conocida por las autoridades desde hace mucho tiempo.

