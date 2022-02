Inseguridad en el barrio Smithfield: «Hay delitos a toda hora», dicen vecinos

Frentistas de barrio Smithfield y Cap vienen trasladando a su sociedad de fomento una infinidad de reclamos vinculados a la inseguridad; al igual que vecinos de Villa Fox y de toda la zona sur de la ciudad donde, en las últimas semanas, se vio reflejado un crecimiento exponencial del delito con la notoria ausencia del patrullaje policial.

Según confirmó el titular de la entidad fomentista barrial, Celso Aimaretti; mantuvieron una reunión con el subsecretario de Seguridad municipal, Gustavo Maidana, para charlar sobre las necesidades del barrio.

El encuentro se llevó a cabo en la plaza de barrio Smithfield el pasado lunes a las 17 horas, la cual consideraron que fue productiva aunque quedaron a la expectativa de respuestas concretas de los funcionarios.

“Es imposible salir a la calle porque hay delitos a toda hora, motochorros, delincuentes de a pie, arrebatos. Sufrimos lo mismo que Villa Fox. Es por eso que les pedimos un plan de acción para nuestro vecindario y que pongan en funcionamiento las cámaras de vigilancia, las cuales fueron compradas en su mayoría por la sociedad de fomento, pero no están siendo utilizadas por el municipio en la red de monitoreo. Aparte los propios funcionarios municipales reconocieron que existe una falta de coordinación entre DPU y las fuerzas provinciales”, resumió el presidente de la sociedad de fomento.

En caso de no recibir novedades, no descartan autoconvocarse y organizar acciones más directas, como hicieron los vecinos de Villa Fox en las últimas horas.

El secretario de Seguridad, Gustavo Maidana, se reunió con la Sociedad de Fomento.

