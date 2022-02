Más de 600 espectadores disfrutaron un nuevo ciclo de Cine Latinoamericano

Tenaris y Fundación PROA celebraron este fin de semana la 15º edición del Ciclo de Cine Latinoamericano de Tenaris en el Campito de Siderca. Más de 600 espectadores asistieron a las funciones de viernes y sábado por la noche para disfrutar de las películas “El Ángel” y “Nueve Reinas”, dos grandes éxitos del cine nacional aclamados por la crítica. Pero el evento tuvo ingredientes extras que le dieron un atractivo todavía mayor.

“Es una gran satisfacción poder encontrarnos nuevamente para este Ciclo de Cine Latinoamericano que tiene su puntapié inicial en Campana y a lo largo del año se va replicando en las distintas comunidades donde Tenaris y el Grupo Techint tienen operaciones”, manifestó Luis Grieco, gerente de Relaciones con la Comunidad.

El viernes, la proyección de “El Ángel” -la historia del asesino serial Carlos Robledo Puch- fue antecedida por una entrevista a su director Luis Ortega, grabada por Fundación PROA para el público campanense. “Quise armar un personaje de ficción, más inspirado en cierto espíritu adolescente que yo conocí y una manera de interpretar o no lo que es la propiedad privada y otros límites que para algunas personas son obvios. Fue un trabajo arduo, pero que también tuvo sus momentos de diversión”, contó el realizador.

Un día después, la antesala a “Nueve Reinas” estuvo acompañada por Gastón Pauls, uno de sus protagonistas. El reconocido actor llegó a Campana para revelarle al público local detalles del rodaje. Por ejemplo, que junto a Ricardo Darín se sumaron al proyecto a tan solo un mes de iniciarse el rodaje. Y que el guion original ya había sido rechazado por todas las productoras, inclusive por la que terminó financiándolo luego de premiarlo en un concurso.

“Para mi, Nueve Reinas -reconoció el actor- es una película que me permitió viajar por el mundo, conocer gente y actores a los que admiraba. También significa un amigo que ya no está, Fabián Bielinsky, quien la escribió y dirigió. A 22 años del estreno, Nueve Reinas todavía es bastante actual, porque sigue hablando de algunos comportamientos no muy simpáticos que tenemos los argentinos. Pero como tiene ritmo y está bien contada, creo que va envejeciendo bien”, comentó Pauls.

El evento pudo disfrutarse en la modalidad autocine y desde las butacas dispuestas frente a la pantalla grande. Contó con un operativo de seguridad y logística, además de un protocolo sanitario estricto para que el público disfrute seguro de este clásico ya instalado para los vecinos de Campana y la zona.

