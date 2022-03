Se hacen pasar por propietarios para cometer estafas con alquileres

Martilleros e inmobiliarias de la ciudad advirtieron sobre dueños falsos de propiedades que muestran con fotografías, de forma virtual, una locación con fines de alquiler, luego piden una seña y finalmente “desaparecen” con el dinero de la seña de la persona interesada.

Es muy común este tipo de situaciones y es por ello que advierten al resto de los vecinos y vecinas de consultar y tratar siempre con una inmobiliaria. De visitar a un martillero matriculado y realizar un alquiler “por derecha”, con todas las garantías disponibles y legales que ofrece una inmobiliaria a la hora de alquilar una locación para comercio o vivienda, en función de estos casos donde alguien se hace pasar por el locatario de un predio y finalmente no lo es.



ESTAFADORES AL ACECHO

La inseguridad no sólo se remite a un acto violento de robo, arrebato, entradera o atraco donde hay una amenaza de muerte de parte un delincuente sino también a la sensación de ser ultrajado en la buena fe, por ejemplo en la compra o alquiler de un bien o un servicio.

También existe un grupo no menor de delincuentes cuya metodología es otra, quizás menos violenta, pero que genera mucha indignación en la ciudadanía; los estafadores.

A partir de la declaratoria de pandemia, muchas personas inescrupulosas han utilizado la virtualidad y las restricciones presenciales para obrar bajo diversas modalidades delictivas aprovechándose de la situación de pandemia.

Tal situación se agravó durante el año pasado, con unas sesenta familias que fueron estafadas en un proyecto habitacional en noviembre, que obligó al Ejecutivo municipal a accionar y acompañar a estas personas.

El denominador común son los casos de personas que comenzaron a comercializar loteos de los cuales no eran propietarios, aprovechándose de la buena fe y la necesidad de muchos vecinos.

CON TERRENOS

“Estamos viendo con mucha preocupación que personas se apropian de terrenos sin ser dueños, y luego los lotean y venden esos lotes de forma ilegal e inescrupulosa, estafando a miles de vecinos. Les volvemos a aclarar a los vecinos que cuando se trata de un loteo, el proyecto debe estar presentado desde lo arquitectónico en la municipalidad. Debe ser presentado y aprobado por el municipio, no se dejen engañar. Vengan al municipio que nosotros le vamos a dar todos los datos y así corroborar que se trata de un emprendimiento legal”, pidieron desde el área de Hábitat municipal.

Es por ello que que ante la numerosa cantidad de estafas inmobiliarias, y la gran cantidad de publicidades que difunden la venta de lotes en distintos barrios o urbanizaciones, se sugiere a la población verificar que los mismos cuenten con la debida aprobación municipal y su correspondiente registración en el Catastro Municipal, antes de realizar cualquier tipo de transacción. Para informarse sobre la legalidad de los terrenos, los interesados pueden contactarse con la Secretaría de Hábitat municipal a los teléfonos: (03487) 443700 interno 4210/11 y al (03487) 15 654699 o a las siguientes direcciones de correo electrónico: [email protected] y [email protected]

