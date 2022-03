Sigue la preocupación en El Tatú por el transporte hacia el establecimiento

Esta semana alumnos, padres y docentes de la Escuela Secundaria Agraria Nro. 1 “Carlos Von Bernard” de paraje El Tatú llevaron a cabo una manifestación en Plaza Mitre para exigir a las autoridades una solución ante la falta de transporte público para llegar hasta el establecimiento educativo.

Hasta el momento, la única alternativa para aquellos alumnos que no cuentan con un vehículo propio, es la contratación de un transporte privado cuyo monto para este primer semestre asciende a los 13 mil pesos y que a mitad de año podría superar los 15 mil. Por esa razón, los propios alumnos fueron los que tomaron dimensión de la problemática que eso representa para las economías familiares y decidieron pasar a la acción organizando un reclamo con el propósito de hacerse escuchar ante las autoridades.

Luego de la protesta llevada a cabo en la mañana del pasado miércoles ocurrieron dos cosas. Por un lado, estudiantes y padres fueron convocados por funcionarios del Ejecutivo Municipal para participar de una reunión; allí, los representantes del Municipio, entre ellos, el Secretario de Desarrollo Humano, Darío Raffo y el Jefe de Departamento de Juventud, Kevin Georgieff, propusieron que las familias continuaran con el transporte privado, abonando la suma de 8 mil pesos, lo cual fue rechazado dado que sigue siendo una elevada suma para costear, considerando que hay familias que tienen dos o hasta tres hijos cursando sus estudios en esa escuela.

Cabe remarcar que los alumnos y sus familias suelen elegir esa institución pública por una serie de características muy particulares relacionadas con las modalidades de estudio, los contenidos y la creación de lazos afectivos de la comunidad educativa, que no podría ser solucionado con un cambio de escuela. Y ayer los alumnos hicieron entrega de un petitorio con 660 firmas impresas donde expresan su reclamo y la necesidad de una respuesta ante la inminencia del comienzo de clases.

Por otro lado, los alumnos de la escuela agraria lanzaron una petición a través de la reconocida plataforma Change.org para reunir firmas y apoyo en la causa.

“El transporte particular en el cual actualmente viajamos, se ha vuelto difícil de solventar para más de un alumno, y en el caso de que algunos pudiesen ir hasta allí por cuenta propia, son muchas las personas que se vieron afectadas ante esta situación. El camino es de tierra, por lo que ir en otros medios se dificulta. Por esta razón, acudimos a hacer un pedido formal, para que este sea tomado y llevado a cabo con éxito, así beneficiando a todos los que deben concurrir diariamente. Tanto de la escuela de educación secundaria como primaria”, expresa la publicación.

Por último, el texto redactado por alumnos y padres titulado Transporte Público para “El Tatú” que puede firmar cualquier persona interesada en acompañar el pedido, agrega: “Lo consideramos indispensable, ya que como antes mencionamos, la institución es la única pública con orientación agraria en la zona. La cual siempre ha brindado amor, respeto y acompañamiento a sus alumnos, al igual que el correspondiente cuidado a sus animales. No dejemos que ‘El Tatú’ desaparezca tan solo por ignorar un problema, que al fin y al cabo, nos afecta un poco a todos, y sobre todo a la educación.

Comparte esto: Twitter

Facebook