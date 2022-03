Padres y alumnos de la Escuela de “El Tatú”

reclamaron frente al Concejo Deliberante

En la mañana de ayer, integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Agraria Nro. 1 “Carlos Von Bernard” de Paraje El Tatú se hicieron presente en la puerta del Concejo Deliberante para llevar su reclamo a concejales en el marco de la apertura de sesiones ordinarias.

Todavía no hay soluciones concretas para la problemática que enfrentan los alumnos que concurren al establecimiento educativo rural, quienes deben pagar 13 mil pesos por un transporte privado para concurrir a clases, algo que resulta insostenible para aquellas familias que tienen más de un estudiante en esa institución. Las opciones presentadas por funcionarios del Ejecutivo de subsidiar a algunos alumnos no proponen una solución de fondo a un escenario que tiene varias aristas, entre ellas, el mal estado del camino que conecta la escuela con la ruta 193, que ya posee varias promesas incumplidas de pavimentación.

Mientras el intendente Osvaldo Cáffaro hacía una rendición de su gestión del año pasado, se oía desde la planta alta del Concejo Deliberante el reclamo de padres y alumnos. Según informaron, los encargados del operativo de seguridad les impidieron el ingreso al recinto y, por lo tanto, permanecieron más de dos horas frente al Centro Cultural “Tito Alberti”.

Una vez finalizada la sesión, el concejal Javier Yagode se acercó a los vecinos y los invitó a participar de una reunión; otro grupo de padres y alumnos permaneció afuera y fue en ese momento cuando pudieron cruzar algunas palabras con el Jefe Comunal, quien salió a la calle para subirse a su camioneta. Allí los jóvenes y algunos adultos le plantearon su problemática al Intendente, quien los derivó con su equipo para seguir buscando una solución.

Minutos antes de ese encuentro, Cáffaro fue consultado por este medio sobre la situación que manifiesta la comunidad educativa de la escuela agraria, a lo que el intendente respondió: “Le vamos a encontrar una solución, hay que tener en cuenta lo que plantean y las posibilidades de si se puede hacer o no, porque que sea un servicio público no significa que el servicio público tenga que ir siempre a pérdida y tengamos que despilfarrar lo que sea, el servicio público también se puede ir al diablo, como se fue al diablo el tema del agua y las cloacas”.

Fuentes consultadas revelaron que los ediles que se reunieron con un grupo de padres y alumnos recibieron el petitorio elaborado y que lo presentarán para ser tratado de manera urgente. Si bien la idea es que los concejales exijan un servicio del Sistema Integrado de Transporte, por el momento el Consejo Escolar se haría cargo de derivar fondos enviados desde Nación para educación, para afrontar los costos del transporte privado.

El intendente Osvaldo Cáffaro y funcionarios dialogaron con los padres y alumnos que reclamaban frente al edificio del Centro Cultural «Tito Alberti».

