«Vine a rendir cuentas de lo que hicimos el año pasado y lo que pensamos hacer este año», dijo el intendente

En diálogo con la prensa, el intendente Osvaldo Cáffaro brindó algunas declaraciones tras formalizar la apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante y planteó la necesidad de una mayor descentralización de políticas para abordar problemas estructurales.

“Vine a rendir cuentas de lo que hicimos el año pasado y lo que pensamos hacer este año, que es mucho. Vamos a tratar de revertir algunas situaciones, hay algunos proyectos que son muy importantes como la nueva planta de tratamiento cloacal para todo Zárate, que nunca tuvo, nunca se pudo hacer. Vamos a hacer pavimento, mejorar las plazas, la infraestructura”, dijo el Jefe Comunal.

En esa línea, se refirió al apoyo que obtendrá desde el Gobierno Nacional para encarar distintos proyectos como el recambio de cañería en distintos barrios de la ciudad en vistas a dar una mejora sustancial al servicio de agua. “Cada vez nos hacemos cargo de más cosas y no tenemos todos los recursos para poder afrontarlo. Soy defensor de los gobiernos locales, las cosas se resuelven en cada ciudad”, agregó.

Uno de los temas que también abordó es la seguridad. Al respecto, el Intendente volvió a remarcar algo sobre lo que se pronunció en distintas oportunidades acerca de la falta de continuidad de políticas en la materia.

“No podemos seguir dando vueltas con esto, creo que son nuestros diputados y senadores provinciales los que tienen que discutir este tema definitivamente. La seguridad también se tiene que planificar, y acá no se puede planificar porque un cambio de directiva de arriba cambia todo. Yo sigo pagando alquileres de cosas que no existen más como el Comando de Patrullas o la Policía Local. Le dije al gobernador que hay que abordar estos temas”, afirmó y concluyó: “No tengo mucho diálogo con la policía, esto hay que definirlo. Hay un problema estructural de quien se hace cargo de esto. Hay que descentralizar, no hay otra alternativa”.

Los concejales Micaela Morán (Frente Renovador), Norberto Toncovich (Juntos-Dar el Paso) y Marcelo Matzkin (Juntos) durante el discurso del intendente Cáffaro

