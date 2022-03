Concejales tratarían el aumento de tasas en las próximas semanas

Luego de las elecciones legislativas en noviembre del año pasado, el Ejecutivo municipal presentó en el Concejo Deliberante el proyecto para aumentar las tasas, previendo la paridad actual de concejales, con diez bancas del oficialismo y diez bancas de la oposición.

A raíz de esto, se ingresaron casi cincuenta expedientes fuera del orden del día. Y uno de ellos había sido la suba de tasas, un expediente sensible que se terminó desaprobando ante la negativa de algunos de los mayores contribuyentes de avalarlo.

Por ello los contribuyentes podrán ver en sus recibos municipales que el importe a pagar de enero es el mismo de diciembre. Más allá de lo político, el oficialismo quiere aumentar las tasas municipales dado que la inflación anual del 2021 fue superior al 50%.

Se preveía que el proyecto de ordenanza municipal, que habilite el aumento de tasas, se iba a tratar durante el verano en una sesión extraordinaria. Sin embargo, el Ejecutivo no lo terminó de cerrar y el expediente se tratará en las próximas semanas, en sesiones ordinarias.

El proyecto gira en torno al 35 y el 40% de aumento para las tasas municipales de Prevención Urbana, Aguas y cloacas e Higiene Urbana.

Aumentos en la provincia

Un nuevo mes se inició y con ello, nuevos aumentos. Con una inflación en marzo que vuelve a apuntar al 4%, fuertes incrementos se aplicarán en este mes que prometen otorgarle mayor presión al bolsillo de los argentinos.

La semana pasada, el gobierno nacional autorizó un aumento de entre el 19% y el 20% para usuarios residenciales a partir de marzo y hasta el 15% para las pequeñas y medianas empresas. Se trata de un «recálculo tarifario con vigencia durante marzo de 2022, según el Decreto 91/2022, publicado en el Boletín Oficial. La suba se aplicará con distintos ajustes por categoría de usuario y cargo. La decisión alcanza a usuarios de las distribuidoras Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Gasnor, Gas Cuyana, Gas del Centro, Litoral Gas, Gas NEA, Metrogas y Naturgy BAN. También, a Transportadora Gas del Sur (TGS) y Transportadora Gas del Norte (TGN).

Por otro lado, y si bien aún no es oficial, el gobierno de Axel Kicillof anunciará un aumento en las tarifas de luz en torno al 20%, en sintonía con lo propuesto por el Gobierno Nacional en el marco del acuerdo con el FMI.

Aún se desconoce qué impacto tendrá esta suba a nivel local, dado que para las entidades cooperativas las subas se consensúan entre las federaciones de cooperativas bonaerenses.

El Concejo Deliberante deberá tratar el proyecto de suba de tasas.

