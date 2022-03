Plan Casa Propia: El ministro de Hábitat entregó créditos hipotecarios en Zárate

En la mañana de ayer, se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Municipalidad la entrega de créditos hipotecarios del programa Casa Propia en una actividad que contó con la presencia del Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi.

Un total de ocho adjudicatarios estuvieron presente en la entrega de los créditos que forman parte de un cambio de paradigma a través de un salto de concepción de vivienda social a vivienda digna, entendiendo la vivienda como un derecho y su construcción como parte indispensable del proceso productivo.

Se trató de una jornada emotiva para los presentes, dada la importancia que representa para los vecinos y sus familias poder acceder a estos créditos y cumplir el sueño de la casa propia.

Los créditos permiten la edificación de hasta 60 metros cuadrados en terreno propio o de familiar directo, son financiados a tasa cero y comienzan a pagarse una vez que la obra está finalizada.

Durante el acto, el intendente Osvaldo Cáffaro brindó un breve discurso donde remarcó la importancia de contar con un Ministerio de Hábitat y le manifestó su acompañamiento y del secretario de Hábitat, Alberto Nicosia, para la etapa que viene.

Por su parte, Ferraresi puntualizó en cómo estos programas aportan a recuperar la credibilidad de los vecinos, a la vez que detalló que en la actualidad hay 40 mil argentinos que, a través de esta iniciativa, están construyendo vivienda mediante este crédito. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de la generación de trabajo de manera directa y su impacto en la calidad de vida de la comunidad.

Además, el funcionario detalló que estos créditos son entregados a través del Banco Hipotecario, pero con recursos del Estado Nacional que se devuelven a tasa cero, con 0,9 de Coeficiente de Variación Salarial. En el último sorteo se anotaron más de 52 mil argentinos, por lo cual la señal es que se está creyendo”.

Repercusiones

En diálogo con la prensa, Cáffaro manifestó: “Que esto suceda en Argentina es importante, durante muchos años el tema de la vivienda era un tema marginal en la política pública. Que el Presidente haya tomado la decisión de crear el Ministerio de Hábitat con una visión integral me parece más que importante, con la variedad y diversidad de programas que tienen. Porque no sólo es esta línea de crédito para la construcción particular, sino que hay programa Procrear, programas colectivos, suelo urbano con programas de lotes con servicios. Programas que nosotros veníamos haciendo hace muchos años sin el apoyo del Estado Nacional”.

Por otra parte, el Jefe Comunal retomó las palabras del Ministro y dijo que “nadie creía o lo veían como una posibilidad remota que esto se pudiera concretar, pero veo que el Ministerio está presente y muy activo; ya nos puso metas para este año y para el próximo año, es importante que la política pública tenga continuidad, porque sino después desaparece, se van, y nos quedamos mirando el techo a ver que pasa. De arriba no va a venir nada, hay que anclarnos en esta realidad y defender lo que tenemos”.

En tanto, el titular de la cartera de Hábitat detalló que en la actualidad existen en ejecución más de 100 mil viviendas entre todos los programas y agregó: “Vinimos a cambiar el paradigma donde sea el trabajo el ordenador y no el sistema financiero que ha dejado una situación preocupante en la Argentina”.

Cáffaro y Ferraresi en el acto.

