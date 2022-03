«Es tiempo de seguir trabajando para que Lima Ciudad no sea sólo una mención», dijo Goycochea

La localidad bonaerense de Lima adquirió la semana pasada y luego de la aprobación que faltaba de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires,pasar a la categoría de “ciudad”. Y ahora desde la Asociación por la Autonomía de Lima (APAL) consideraron que se trató de un primer paso en pos del objetivo de separarse de Zárate y pasar a ser reconocidos como un nuevo municipio en territorio provincial.

Y este reconocimiento fue uno de los motivos por el cual el Ejecutivo municipal y según lo contó a este medio el intendente Osvaldo Cáffaro, decidió realizar el Festival Provincial del Tango el viernes y sábado pasado.

Por lo tanto la declaratoria de “Lima Ciudad” se coló en el festival y uno de los conductores del encuentro del sábado en Plaza Italia, Sergio Goycochea, también se expresó al respecto; en exclusiva para el Diario La voz.

“Conozco y acompaño el reclamo de los limeños ya que entiendo el sentido de lo que piden. Por lo tanto considero un lindo premio el reconocimiento de Lima como ciudad porque, aparte, levantó el semblante de los vecinos y vecinas. Tengo a mi familia viviendo aún en Lima y el clima interno del pueblo, hoy ciudad, estaba de maravillas la semana pasada. De hecho estoy informado porque voy o mis hermanas me cuentan todas las novedades”, expresó el ex arquero de la Selección Argentina.

“Celebro que el reconocimiento es el resultado de que se tomó con seriedad los reclamos de parte de los legisladores; por lo tanto la vía legislativa es aún un camino a transitar. Por otro lado, entiendo que es un punto final para una primera etapa; y ahora será todo un desafío y un nuevo trabajo coordinar con los diferentes niveles de Estado para que “Lima Ciudad” no quede en una mera intención declamatoria. Es hora de más obras y mayor mantenimiento. Reconozco que el municipio les abrió un canal de diálogo importante y es el camino a seguir mejorando entre todos a nuestro querido pueblo, hoy ciudad”, reclamó “Goyco”, uno de los vecinos limeños más reconocidos a nivel nacional e internacional.

LA INSTALACION DE UNA NUEVA CENTRAL NUCLEAR EN LIMA

La construcción de una nueva central nuclear en Lima está cada vez más cerca y a juzgar por los contratos firmados y la intención de los gobiernos de China y Argentina, la obra comenzaría este año.

Sin embargo la experiencia de Atucha II, para el pueblo limeño, no fue tan grata en cuanto al legado social y de infraestructura que dejó tal proyecto. Como cualquier proyecto de infraestructura de gran envergadura emplea y desemplea, al cabo de unos años, a miles de personas. Y eso fue lo que sucedió con Atucha II. Y lo que plantean los limeños es que a partir de la terminación de obra de Atucha 2, crecieron los asentamientos. Un “efecto no deseado” de tal proyecto.

“La Central siempre ha sido una generadora de trabajo de forma directa e indirecta, con muchos comercios que se ven favorecidos durante la etapa de construcción de la planta. Y hasta se revalorizan las propiedades de todos los vecinos limeños. Por lo tanto, veo positivo la construcción de una nueva central nuclear”, expresó Goycochea; a quien se lo vio informado y al tanto de cada detalle que sucede en Lima.

“Ahora, será un gran desafío apuntalar a la ciudad con obras y con una planificación urbanística en función de que habrá muchos trabajadores temporarios que vendrán a Lima”, evaluó el conductor de televisión.

Sergio Goycochea dialogó con LA VOZ tras el cierre del Festival del Tango de Plaza Italia.

