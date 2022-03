Familiares y amigos del camionera asesinado en un robo cortaron la Ruta 6

Durante la tarde de ayer, decenas de personas se concentraron llevaron a cabo un corte de circulación en la Ruta 6, a la altura de la rotonda de San Cayetano, en el marco de una manifestación por el homicidio del camionero ocurrido a comienzos de marzo en el camino al ex balneario municipal de Campana.

Días atrás se produjo la captura de un sujeto de 19 años, identificado como Eric Vergara, quien sería el autor del crimen del trabajador Matías Jaime, de 41 años.

La investigación la lleva adelante la UFI Nro. 2 de Campana, y según se pudo reconstruir hasta ahora, Vergara habría abordado a Jaime en calle Juan de Garay, camino al ex balneario municipal de la vecina ciudad cuando el hombre se encontraba desarrollando sus tareas laborales. En ese momento, el delincuente, que se encontraba armado, intentó sustraerle el celular y demás pertenencias a su víctima, quien recibió un disparo en el cuello y murió.

El malviviente logró huir pero gracias a las intensas averiguaciones del personal de la Dirección Departamental de Investigaciones de Zárate Campana, finalmente se pudo dar con su paradero en el marco de un allanamiento.

Tras conocerse la detención del presunto homicida, familiares y allegados de la víctima, oriundos de Monte Grande, viajaron hasta esta zona para llevar a cabo la protesta exigiendo a las autoridades judiciales que no liberen al sospechoso.

En ese contexto, llevaron a cabo el corte total de la autovía sobre la mano sentido a Zárate y un corte parcial de la mano sentido a Campana.

Por tal razón, se registraron extensas colas de automóviles que se acumularon a lo largo de varios metros mientras los manifestantes exhibían carteles y pancartas exigiendo justicia y realizaban una quema de cubiertas sobre el pavimento.

Entre las personas presentes estuvo Natalia Villanueva, pareja de la víctima y los hermanos de Jaime, envueltos en un profundo dolor por lo ocurrido. Pasado el mediodía, el corte fue levantado y se retomó la circulación con normalidad.

